Summer Game Fest : Plus de 60 partenaires attendus, lancement de la Switch 2… Petit tour d’une semaine entre certitudes et espérances

L’heure des paris, du bingo et des éclats de surprise

Comme l’an passé, en plus des conférences habituelles de la semaine se tiendront les Summer Game Fest Play Days organisés par iam8bit sur place à Los Angeles. L’occasion pour la presse et les influenceurs de découvrir des jeux en avant-première. Mais si l’on s’attarde quelques instants sur la liste délivrée par Geoff Keighley en charge l’organisation de ce Summer Game Fest, on remarque quelques surprises, soulevant par la même occasion des interrogations et espérances.

On peut par exemple remarquer la présence des trois constructeurs historiques. PlayStation et Nintendo, pourraient annoncer des jeux dans la conférence phare de la semaine, même sans forcément tenir de stands physiques ni même de conférence dédiée (à date).

Nul doute que l’on aura des nouvelles des jeux de lancement de la Switch 2 (Mario Kart World et tous les portages ou versions Switch 2 annoncés), et on peut par la même occasion espérer de nouveaux trailers pour Ghost of Yotai et Marathon prévus pour la fin d’année. Death Stranding 2: On The Beach pourrait également proposer son trailer de lancement avant sa sortie calée au 26 juin prochain tandis qu’apercevoir Marvel’s Wolverine ou encore le nouveau God of War semble inespéré.

Seul constructeur à avoir, à date, calé une conférence, Xbox, qui tiendra son Xbox Games Showcase + The Outer World 2 Direct le 8 juin. On attend des nouvelles de jeux comme Contraband, Clockwork Revolution, le nouveau Call of Duty ou Everwild tandis que l’on devrait enfin obtenir confirmation de la disponibilité prochaine de Starfield sur PS5. Ubisoft pourrait profiter de cette conférence pour dévoiler le remake de Splinter Cell, puisqu’un teaser a récemment été publié sur leurs réseaux sociaux. Attention cependant à la hype trop élevée avec l’éditeur français, d’autant plus qu’aucun logo de la firme française n’apparaît sur ce visuel.

Au rayon des jeux assurés d’être présents, on peut notamment citer que le jeu d’horreur ILL présentera un nouveau trailer. Le jeu d’horreur développé par Team Clout Studio a effectivement confirmé sa présence dans la semaine. Pour terminer cette sélection de jeux d’horreur, The Dark Pictures: Directive 8020 (prévu pour le 2 octobre prochain) et The Occultist auront aussi droit à leur moment de lumière d’après les récentes déclarations des studios concernés. Cronos: The New Dawn et Dying Light: The Beast ont également confirmé leur présence.

Autre licence d’horreur, Resident Evil fait par ailleurs l’objet de rumeurs insistantes sur la présence d’un nouvel opus durant la conférence de la Summer Game Fest. Cela pourrait être un peu tôt et on pourrait plutôt imaginer Capcom révéler des portages Switch 2 et autres mises à jour pour cette édition, quitte à garder ses cartouches pour la Gamescom ou les Game Awards.

Nous devrions notamment avoir plusieurs dates de sortie confirmées comme celle de Sonic Racing: Cross Worlds, Little Nightmares 3 ou le DLC de Lies of P, Overture. D’autres jeux ont été confirmés comme Wuchang : Fallen Feathers qui nous montrera de nouvelles séquences un peu plus d’un mois avant sa sortie ainsi que Chrono Odyssey qui serait aussi être de la partie spécifiquement pour annoncer et lancer sa phase de playtest.

Du côté des espérances qui resteraient à confirmer, on pourrait notamment penser à la présence de Bioshock 4 ou de son remake en rumeur, ou encore de Battlefield et de Kingdom Hearts 4, même si cela pourrait s’avérer trop tôt pour ces deux derniers. Half-Life 3 pourrait aussi être annoncé, mais l’absence de Valve du programme (bien que Steam soit présent) semble supposer le contraire. Blum House Games devrait également dévoiler un nouveau jeu, tandis que Pearl Abyss devrait lever le voile sur un nouveau trailer pour Crimson Desert avec on l’espère une période de sortie à défaut d’une date.

Enfin, on a pu relever la présence d’Amazon Games, qui outre dévoiler son jeu de conduite en monde ouvert développé en collaboration avec Maverick Games, ou des mises à jour pour New World: Aeternum ou encore Throne & Liberty, pourrait enfin lever le voile sur le prochain Tomb Raider après des années d’attente.

Pour être complet, découvrez ci-dessous la liste complète des 60 partenaires du Summer Game Fest cette année.

Amazing Seasun Games

Amazon Games

Annapurna Interactive

Atari

Bandai Namco

Bellring Games

Blumhouse Games

Capcom

CD Projekt

Coffee Stain

Day of the Devs

Devolver Digital

Digital Extremes

Dotemu

Dreamhaven

Embark Studios

Enhance

Epic Games

Focus Entertainment

Frontier

Funcom

iam8bit

IO Interactive

Kakao Games

Kinetic Games

Kuro Games

Level Infinite

Magic : The Gathering

Megabit

Meta Quest

Mundfish

NCsoft

Nekki

Neowiz

Nexon

Niantic

Nintendo Switch 2

Nuverse

Pearl Abyss

PlaySide

PlayStack

PlayStation

PM Studios

Razer

Sega

Soft Rains

Square Enix

Steam

Supermassive Games

Techland

Xbox

Xsolla

Yacht Club Game

1047 Games

2K

505 Games

Comment d’habitude, vous retrouverez l’intégralité des annonces majeures sur ActuGaming puisque notre équipe sera sur le pont pour traiter les actualités chaudes de cette semaine dédiée au gaming. Et vous, êtes-vous satisfaits de la liste de ces partenaires et à quelles surprises vous attendez-vous ? Comptez-vous acheter la Nintendo Switch 2 ?