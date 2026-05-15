Les nouvelles manettes Xbox Elite 3 et Xbox Cloud Gaming fuitent avec des premières photos

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Xbox est un grand amoureux des manettes et n’hésite jamais à décliner cet accessoire sous toutes les couleurs. Il propose également une version Elite 2 de sa manette traditionnelle, qui est plus personnalisable et complète, pour mieux convenir à certains types de jeux. Cette gamme Elite devrait avoir droit à une nouvelle déclinaison d’ici peu, puisque la manette Xbox Elite 3 est aujourd’hui au cœur d’une sacrée fuite.

Manette Xbox Elite 2

Deux manettes qui pensent au cloud gaming

Tout part d’une fuite repérée par le site Tecnoblog (relayé par The Verge), qui a pu se procurer des photos de ces nouvelles manettes Xbox auprès du régulateur brésilien. « « Ces » manettes, car la Xbox Elite 3 n’est pas la seule à être concernée ici. Les premières photos nous présentent une manette Xbox pensée pour le Xbox Cloud Gaming, avec un format plus compact. On y retrouverait du Bluetooth 5.3, un port USB-C et tous les boutons habituels d’une manette Xbox, si ce n’est sur une manette un peu plus petite que d’ordinaire. Une batterie de 500 mAh serait aussi intégrée.

Pour ce qui est de la Xbox Elite 3, on retrouve ici un format plus traditionnel avec de nouvelles molettes sous la croix directionnelle, ainsi qu’un bouton qui sélectionnerait le mode cloud gaming afin d’ajuster la latence. Une batterie rechargeable serait là aussi présente, mais elle serait plus petite que celle de la Elite 2 (1 528 mAh au lieu de 2 050 mAh).

On ignore encore quand Microsoft compte officialiser l’existence de ces deux manettes, même si le prochain Xbox Games Showcase début juin pourrait être l’endroit idéal pour cela.

 

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