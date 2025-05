Lies of P: Overture : Aperçu du DLC, modes de difficulté, boss rush, le Soulslike fait le plein d’infos

Une visite de zoo pour démarrer le DLC

Rappelons que Lies of P: Overture est un DLC préquelle au jeu de base. On sait que l’on y croisera la Rôdeuse légendaire, avec qui on devra faire équipe pour lever le voile sur un mystère lié à la ville de Krat. Maintenant, et grâce aux previews de deux heures des uns et des autres (notamment celle de VGC), on a appris pas mal de choses.

En ce qui concerne le DLC, tout commencera au zoo de Krat. S’il est particulièrement beau à contempler lors de notre traversée, il s’annoncera aussi meurtrier, avec des versions mutées des animaux ayant peuplé les enclos du zoo. Kangourous, rhinocéros, gorilles, ces créatures modifiées seront particulièrement agressives et voudront ne faire qu’une bouchée de notre pantin. Heureusement, pour y faire face, de nouvelles armes principales seront de la partie, dont une Gunblade qui nous rappelle aux bons souvenirs de Squall Leonheart.

L’impression de faire face régulièrement à de nouveaux challenges et dangers plutôt ardus semble ressortir des différentes expériences, et ce surtout en raison du format DLC, plus condensé. Avec de nouveaux patterns à apprendre et des ennemis brutaux, un prix de 29,99 $ (29,99 € ?), ainsi qu’une durée de vie estimée entre 15 et 20 heures, Overture risque de se présenter comme un deuxième service idéal pour celles et ceux qui avaient encore faim.

Lies of P s’étoffe et s’ouvre

Maintenant, et le DLC de côté, du contenu supplémentaire arrive pour Lies of P. Grâce au mode « Battle Memories », on pourra rejouer contre des boss déjà vaincus dans cinq tranches de difficulté, la troisième étant celle du jeu de base. Autre mode de type boss rush « Death March » nous laissera affronter une série de boss tout en ne possédant qu’un certain nombre de potions de vie et de consommables. Des récompenses pas encore divulguées sont prévues pour ces deux modes.

Cela étant dit, la grosse nouveauté qui risque de faire la différence se trouve du côté de l’arrivée de modes de difficulté. Via l’application d’un patch, les modes « Butterfly’s Guidance » et « Awakened Puppet » proposeront tous les deux un challenge plus tranquille. Le mode de base, et dans lequel était calibré jusque-là Lies of P, s’appelle désormais « Legendary Stalker ».

Il y a fort à parier qu’une partie de la communauté soupirera, mais Jiwon Choi, le réalisateur du jeu, a déclaré que l’équipe de développement voulait « s’assurer qu’un public plus large puisse jouer au jeu ». Une décision prise à la suite de retours de joueuses et de joueurs. Une bonne nouvelle pour la partie du public intriguée par l’univers à l’ambiance soignée du jeu, mais réticente face au challenge proposé.

Lies of P: Overture et ses nouveautés arriveront cet été sur PS5, Xbox Series et PC.