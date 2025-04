Switch 2 : 4K, 120 fps, stockage… Voici toutes les specs de la nouvelle console de Nintendo

Switch 2 plus large, USB-C supplémentaire et capacité accrue

Pour commencer avec la bête en elle-même, le premier élément à noter est un écran plus grand, faisant 7,9 pouces contre les 6,2 pouces de la première Switch Originale et les 7 pouces du modèle OLED.

L’épaisseur de 13,9 mm est quant à elle inchangée. Avec quasiment deux fois plus de pixels, l’affichage en 1080p est donc plus net et précis, tandis que la console sera capable d’afficher du 120 images par seconde, pour les jeux compatibles.

Petit retour en arrière face à la dernière Switch OLED puisqu’on revient sur un écran LCD prenant en charge le HDR.

Les Joy-Cons 2, magnétiques, se déclipseront avec un petit bouton d’éjection derrière. On notera des boutons SL et SR plus grands, ce qui est bienvenu lorsque l’on utilise la manette à l’horizontale. Dans l’idée d’un confort accru, les sticks sont également plus gros.

Chose aperçue dans la première vidéo de la Switch 2, un Joy-Con 2 peut être utilisé comme souris, idéal pour FPS, point and click ou encore jeux de gestion, sans compter des jeux spécialement conçus pour profiter de cette fonctionnalité.

On notera aussi des hauts parleurs améliorés avec un son plus clair qui sort de la console, et le support d’un son en 3D. Dernières précisions sur le hardware en lui-même, le support pour poser sa Switch est quand même plus digne de confiance que celui de la Switch originelle puisqu’il couvre toute la largeur de la console. Ça ne vaut pas celui de l’OLED, mais c’est déjà mieux.

Également, et surtout, un deuxième port USB-C vient s’ajouter au sommet de la console. Bien plus pratique pour charger la console tout en jouant ou pour brancher la fameuse caméra.

La mémoire de la Switch 2 est bien plus satisfaisante sur le papier puisque l’on atteint les 256 GB, contre les 32 de la Switch et les 64 du modèle OLED. Néanmoins, le poids des jeux va certainement augmenter dans le même temps donc à voir à quel point la plus-value est notable. Soulignons quand même une écriture et une lecture des données un peu plus rapides.

Le 4K en docké, c’est oui

Mais la fameuse question qui n’était plus qu’un secret de polichinelle à force de l’annoncer tous les ans, la 4K va être supportée sur Nintendo Switch 2 en mode docké, avec aussi du 1440p pour avoir droit à des compromis. Quels jeux pourront être en 4K ? C’est une autre histoire, même si Metroid Prime 4 Beyond semble y tendre. Et si la Switch 2 chauffe trop avec des jeux trop gourmands, le ventilateur intégré au dock lui fera du bien.

Les jeux Nintendo Switch seront compatibles avec la 2, sans compter les versions natives Switch 2 de certains titres, comme Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ou encore Mario Party Jamboree.

Enfin, ultime fonctionnalité sympathique pour des soirées entre amis ou en famille, le GameShare permettra de jouer localement avec plusieurs systèmes Switch en ne possédant qu’un seul exemplaire du jeu en question. Tous les jeux ne seront pas compatibles.

Côté cartouches, et pour les différencier de la précédente console, elle seront en rouges pour la Switch 2. Et pour rester dans les cartes, il va falloir investir dans des cartes micro SD express, car les standards ne seront plus compatibles avec cette nouvelle console. Le transfert de données de votre première Switch à la deuxième se fera par ailleurs en connectant votre compte Nintendo.

Pour terminer, la Switch 2 viendra avec une manette Pro 2 qui reprend le concept de la première, en y ajoutant le bouton C et en proposant également des boutons GR et GL au niveau des poignées, à l’arrière.

Arrivée du GameChat

Une fonctionnalité mise en avant est peut-être la plus attendue en termes de partage d’expérience. Le GameChat vient avec la proposition d’améliorer le système de chat interne. Chaque joueuse et joueur est affiché en bas de l’écran et la taille de leur espace peut être modifiée selon les besoins. Il est même possible de partager son écran de jeu et d’agrandir celui des autres, même si la qualité semble à désirer.

Pour communiquer, un micro est intégré à la console et on nous promet que la voix sera clairement intelligible par vos partenaires, y compris en étant suffisamment éloigné de la console ou même s’il y a du bruit autour de vous.

À cela s’ajoute une nouvelle caméra sur pied qui viendra renforcer l’expérience de chat en se connectant en USB-C. Certains jeux intégreront même votre visage dans une bulle pour vous voir à l’écran ingame. Enfin, le fameux bouton « C » permet un accès rapide aux paramètres de chat, comme le fait de pouvoir d’activer/désactiver le micro ou encore la caméra.

Une évolution sympathique du chat Nintendo mais petite douche froide étant donnée qu’il faudra un abonnement Switch Online pour profiter de ce service. Il est quand même possible d’utiliser le GameChat gratuitement jusqu’au 31 mars 2026, mais après, l’abonnement sera bel et bien nécessaire.

La Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025 au prix de 469,99€ seule et à 509,99€ avec Mario Kart World en version dématérialisée. Les précommandes démarreront le 8 avril 2025.