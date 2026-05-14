Conditions de test : Nous avons joué une quinzaine d’heures sur PC via Steam. Notre configuration est la suivante : AMD Ryzen 7 5800X3D, 16 Go de RAM DDR4 et AMD Radeon RX 6700 XT.

Une expérience toujours aussi unique

Si Subnautica 2 représente votre première approche de la licence, sachez qu’il n’est absolument pas nécessaire d’avoir joué au premier pour comprendre celui-ci. C’est même tout le contraire, puisque l’effet de surprise sera total et que vous ne verrez pas les heures passer en eau profonde. Pour les autres, il s’agit ici de découvrir une nouvelle planète alien avec sa propre écologie, de nouvelles espèces, de nouveaux mystères, de nouveaux biomes et une nouvelle histoire.

Pour rappel, nous sommes face à un jeu d’exploration et de survie se déroulant exclusivement dans un immense océan inconnu. Ce cadre assez unique dans le genre procure un sentiment d’isolement et une peur de l’inconnu rarement observés dans un jeu de survie. Car l’une des grandes particularités de Subnautica par rapport à ses concurrents, c’est son emphase sur la découverte scientifique et l’adaptation à son environnement. Ainsi, le jeu n’est pas du tout orienté vers l’action ou le combat. Cette philosophie nous pousse donc à comprendre l’environnement plutôt qu’à le conquérir.

Les développeurs ont insisté sur le fait que l’idée n’était pas de simplement refaire Subnautica avec plus de contenu. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à une réinvention et nous sommes finalement devant une évolution moderne de la formule originale. Les débuts sont ainsi relativement tranquille et volontairement familiers afin que l’on puisse comprendre (ou se souvenir) comment fonctionne le système d’oxygène, la nourriture, l’eau douce, les premières expéditions et la fabrication d’outils pour augmenter ses possibilités.

Les développeurs ont insisté sur le fait que l’idée n’était pas simplement de refaire Subnautica avec davantage de contenu. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à une réinvention complète et nous sommes finalement face à une évolution moderne de la formule originale. Les débuts sont ainsi relativement tranquilles et volontairement familiers afin que l’on puisse comprendre (ou se souvenir) du fonctionnement du système d’oxygène, de la nourriture, de l’eau potable, des premières expéditions et de la fabrication d’outils permettant d’élargir ses possibilités.

Une histoire est bien présente afin de vous pousser à explorer toujours plus loin. On nous explique que sur cette planète inconnue, une colonie humaine existait auparavant. On se réveille avec des souvenirs partiels, et notre objectif consiste à découvrir ce qui est arrivé à cette colonie et pourquoi tout semble abandonné.

Comparé à Subnautica: Below Zero, les développeurs ont voulu pleinement retrouver ce sentiment d’isolement, d’où le retour à un protagoniste silencieux et à des interactions limitées avec une IA nommée NOAH. Les anciens fans retrouveront des références, des clins d’œil et des connexions au lore précédent, mais encore une fois, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué aux anciens jeux pour apprécier cette aventure si vous êtes un néophyte. Unknown World compare cela à Alien Romulus, un film connecté à l’univers Alien mais pouvant être apprécié indépendamment. Vous pouvez également en apprendre plus sur le scénario avec une série audio officielle appelée Voices From Beyond qui sert de préquelle directe au jeu.

Le souffle coupé sous l’eau

L’autre évolution majeure de Subnautica 2 est son passage à Unreal Engine 5, qui souligne un rehaussement graphique indéniable par rapport au premier jeu. La beauté des fonds marins participe en grande partie à l’immersion, et l’on retrouve ce même sentiment d’émerveillement vis-à-vis de la faune et de la flore sous-marines. À la différence près que les améliorations techniques offrent un confort visuel bien plus prononcé et permettent aux environnements d’être plus détaillés, mais surtout plus authentiques.

On remarque en premier lieu les éclairages, qui gagnent en finesse et en dynamisme. Malgré quelques artefacts visuels occasionnels, le rendu se révèle bluffant, de jour comme de nuit. Ce gain en qualité lumineuse se ressent particulièrement dans la création des bases, qui profitent d’une meilleure gestion de l’éclairage, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On peut ainsi créer des ambiances sur mesure avec des lumières vives ou plus tamisées, sans parler des fenêtres et du vitrage en général, qui permettent d’admirer les décors sublimés par les reflets de l’eau.

Le système de construction a d’ailleurs été entièrement refait et se révèle bien plus intuitif qu’auparavant. On manipule désormais les formes de manière beaucoup plus libre afin de sculpter ou d’ajuster les pièces de notre base. Les plongeurs les plus créatifs pourront ainsi fabriquer des structures assez atypiques. Néanmoins, les développeurs ont conservé certaines limites structurelles afin de préserver la progression et le level design du monde.

Le moteur d’Epic Games a également permis aux développeurs de créer des comportements plus complexes afin de rendre l’univers plus crédible. Avec cette suite, tout ne repose plus uniquement sur les réactions aux interactions du joueur : le monde est constamment en mouvement. On peut ainsi observer des créatures s’affronter ou d’autres se nourrir de coraux. Le studio explique que le jeu regorge de créatures cachées dans l’environnement, de comportements symbiotiques et d’organismes extrêmement étranges inspirés de la biologie réelle.

Anthony Gallegos a par exemple mentionné une créature composée de deux organismes distincts capables de se séparer puis de se recombiner. Le studio s’est énormément inspiré d’espèces marines réelles pour imaginer des formes de vie aliens crédibles scientifiquement. Les développeurs expliquent également que certaines « plantes » sont en réalité des formes animales ou des organismes complexes.

Les amateurs de lore pourront ainsi passer du temps à lire les logs scientifiques particulièrement détaillés, ce qui donne à Subnautica 2 un petit côté « documentaire animalier » très plaisant.

Sous pression dans les abysses

Ce qui n’a pas changé (malheureusement pour les plus peureux), c’est la peur liée aux profondeurs. Rassurez-vous, les premières zones sont relativement lumineuses et rassurantes, mais plus l’on descend, plus le jeu devient sombre et menaçant. Nous avons tenté d’aller le plus profondément possible à bord d’un véhicule après quelques heures de jeu, et malgré un message indiquant que la zone est encore en construction pour l’accès anticipé, on peut déjà apercevoir des silhouettes de créatures particulièrement effrayantes ainsi qu’une obscurité quasi totale la plupart du temps.

Sans oublier les musiques aléatoires et le sound design, qui favorisent une angoisse constante même lorsqu’aucun danger n’est visible à l’horizon. Point culminant de cette terreur : les Léviathans, qui font évidemment leur grand retour. Pour notre plus grand « plaisir », Unknown Worlds Entertainment explique avoir particulièrement travaillé la sensation d’être attrapé ou poursuivi afin de renforcer l’intensité émotionnelle.

Le caractère non violent de Subnautica 2 accentue cette frayeur, et votre seul véritable moyen de défense reste la retraite tactique, plus communément appelée la fuite. Les développeurs comprennent néanmoins les frustrations d’une partie des joueurs du premier jeu concernant le manque d’options défensives. Cette fois, davantage d’outils permettront de repousser ou de distraire les créatures sans forcément les tuer.

Le jeu intègre également un système de Biomods permettant d’obtenir certaines capacités liées aux créatures et à la biologie alien (dash, consommation d’oxygène réduite en restant immobile…). Toutefois, nous ne sommes pas face à un système de compétences particulièrement poussé : les modifications restent relativement légères et servent surtout à offrir de petits bonus secondaires.

Malgré tout cela, l’arme ultime pour surmonter cette peur des abysses (afin que vous puissiez quand même acheter le jeu malgré la frousse) reste le mode coopération, qui supporte jusqu’à quatre joueurs. Celui-ci fonctionne avec un système d’hôte, mais se montre particulièrement flexible :

Les sauvegardes peuvent changer d’hôte,

Les joueurs gardent leur progression,

Les inventaires sont conservés,

Les sauvegardes solo peuvent être converties en multijoueur,

Le crossplay sera présent entre toutes les plateformes.

Les développeurs précisent qu’il n’existe aucune distance maximale imposée entre les joueurs. Vous pouvez ainsi vous retrouver à des endroits totalement différents du monde. Selon eux, cela permet de conserver le sentiment de solitude et la peur même en coopération. Malgré tout, l’intérêt est aussi de pouvoir accompagner un ami particulièrement frileux pour le rassurer, ou tout simplement partager cette peur et se dire que l’on n’est pas totalement seul face aux abysses. Les développeurs insistent néanmoins fortement sur le fait que Subnautica 2 reste avant tout pensé comme une expérience solo à laquelle on peut simplement ajouter des amis.

Un accès anticipé assumé pour Subnautica 2 ?

Avec le succès de Subnautica, on aurait pu penser qu’un passage par l’accès anticipé n’était pas forcément nécessaire pour un concept ayant déjà fait ses preuves. Néanmoins, le studio défend très fortement ce modèle. Les développeurs expliquent que toute l’histoire du développement de la licence a toujours reposé sur les retours de la communauté. Ils préfèrent donc sortir le jeu plus tôt avec une base solide afin de pouvoir encore modifier des éléments importants.

Pour ce lancement, l’équipe estime une durée de vie d’environ 20 heures selon le style de jeu, avec une dizaine de biomes actuellement disponibles. Plusieurs mises à jour sont déjà prévues. On nous a d’ailleurs détaillé les éléments majeurs de la mise à jour 1.1, qui sera principalement orientée vers le confort de jeu (QOL).

Pour une première version, il faut avouer que Subnautica 2 est déjà particulièrement abouti et pose des bases très solides. Difficile de trouver de véritables reproches à une expérience que nous apprécions déjà énormément. Cependant, Unknown Worlds Entertainment ne s’est clairement pas reposé sur ses lauriers et a réellement profité du succès du premier opus pour offrir une évolution à la hauteur des attentes. Le jugement n’est évidemment pas définitif et il subsiste effectivement quelques petits soucis mineurs ici et là, mais le format de l’accès anticipé semble particulièrement judicieux pour peaufiner le jeu. Il n’y a donc qu’une chose à dire : jetez-vous dans le bain, ou soyez patients afin de profiter plus tard d’un potentiel chef-d’œuvre complètement abouti (si vous le pouvez, bien sûr).