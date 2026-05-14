Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 1 million de ventes

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Que le chemin aura été tortueux pour Unknown Worlds. Le développement d’une suite aussi attendue que celle de Subnautica est déjà une épreuve en soi, mais une bataille judiciaire est venue en plus de cela perturber la production. Aujourd’hui, le conflit entre les dirigeants du studio et Krafton (éditeur du jeu) n’est pas tout à fait terminé, mais il est placé au second plan le temps d’ouvrir les vannes de l’accès anticipé de Subnautica 2.

Subnautica 2

Des fonds marins plus peuplés que jamais

Vous pouvez dès maintenant jouer à Subnautica 2 après des années d’attente, mais à la vue des chiffres déjà réalisés par le jeu, tout le monde est au courant. Une petite heure après la sortie de l’accès anticipé, le jeu avait déjà réalisé un pic à plus de 467 000 personnes connectées en simultané sur Steam, alors que, rappelons-le, le jeu est aussi compris dans le Xbox Game Pass.

Une performance que le premier jeu n’a jamais ne serait-ce qu’effleurée (son record est à 51 156), preuve que l’attente autour de la suite était immense. Seulement une heure après le lancement, le studio annonce officiellement le million de ventes. Probablement beaucoup de précommandes ici, c’est dire à quel point les ventes vont s’accélérer dans les prochains jours.

Over 1 million Subnauts have already dived into Subnautica 2 🤯 We can't thank you enough for your support!

Subnautica (@subnautica.bsky.social) 2026-05-14T16:00:55.775632621Z

En temps normal, le PDG de Krafton aurait sans doute sorti le champagne, mais il doit surtout déjà sortir le chéquier à l’heure qu’il est. Tout le conflit autour de Krafton et les dirigeants du jeu tourne autour d’un bonus de 250 millions de dollars que l’éditeur devrait payer au studio si Subnautica 2 réussissait ses objectifs de ventes dans un temps imparti.

L’éditeur avait d’abord parié que cela ne se produirait pas, et pour éviter de payer cette somme, il aurait fait en sorte de repousser la sortie du jeu en mettant à la porte les trois dirigeants du projet, dont Ted Gill. Un conflit judiciaire a alors éclaté, et Ted Gill a obtenu une première victoire puisque Krafton a été contraint de le réembaucher et de le laisser gérer le navire. Restait alors à savoir si le jeu serait assez populaire pour atteindre ses objectifs avant le 15 septembre prochain… et à la vue des premiers chiffres, on imagine que ce sera le cas.

Une version 1.1 déjà à l’horizon

Subnautica 2 1

Subnautica 2

Comme le souligne notre preview, Subnautica 2 propose déjà un contenu solide pour le lancement de son accès anticipé, mais rassurez-vous, des mises à jour sont prévues afin d’améliorer le titre et d’apporter plus de contenu. Lors de la présentation à laquelle nous avons assisté en compagnie d’Anthony Gallegos (lead game designer) et de Scott MacDonald (creative producer), plusieurs points ont notamment été mentionnés. La première grosse update sera principalement orientée qualité de vie. Pour la mise à jour 1.1, on peut donc s’attendre à :

  • Des améliorations du système Biomod
  • Des amélioration des rencontres
  • De nouvelles entrées PDA
  • Amélioration de la priorité des logs audio,
  • De nouvelles créatures passives
  • De nouveaux slots Biomod
  • De nouveaux moyens de stockage
  • Des moyens de déplacement plus rapides
  • Des améliorations diverses de confort

Plus tard, une autre mise à jour se focalisera sur la coopération. Voici les amélioration évoquées par le studio :

  • Amélioration du HUD
  • Amélioration des outils de construction
  • Amélioration des déplacements
  • Amélioration du système de recettes épinglées
  • Chat de proximité
  • Des emotes
  • Un système pour réanimer ses compagnons
  • De nouvelles personnalisations

Pour la suite, Unknown Worlds prévoit ensuite plusieurs ajouts de contenu :

  • De nouveaux biomes
  • De nouvelles créatures
  • De nouveaux l2viathans
  • De nouvelles ressources
  • De nouveaux outils
  • De nouveaux véhicules
  • Un prolongement de l’histoire

Pour rappel, Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC (via Steam et Epic Games Store) et Xbox Series (également via le Xbox Game Pass).

Cet article peut contenir des liens affiliés

Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic. Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures : « Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose.

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle

pc ps5 xbox series switch switch 2
Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle

Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année

pc xbox series
Subnautica 2 : Notre preview du survival sous-marin le plus attendu de l’année

Les jeux Batman de Telltale sont gratuits sur l’Epic Games Store pendant toute une semaine

Batman - A Telltale Game Series Episode 1 : Realm of Shadows

Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games

pc ps5 xbox series
Les tests de Forza Horizon 6 sont sortis et sont unanimes sur la qualité du jeu de Playground Games
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
ps5 xbox series
GTA 6 : Un mail d’une enseigne américaine s’avance sur une potentielle date d’ouverture des précommandes
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon Games aurait forcé l’une de ses équipes à travailler sur un jeu très orienté IA, avant de la licencier
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
Amazon aurait annulé le MMO Seigneur des Anneaux, mais continuerait de travailler sur un jeu tiré de la licence
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes
pc ps5 xbox series
ARC Raiders va désormais recevoir deux mises à jour majeures par an, tandis que le jeu dépasse les 16 millions de ventes
Limit Zero Breakers : L’action-RPG gratuit de NCSoft proposera une bêta fermée durant le mois de juin
pc ios android
Limit Zero Breakers : L’action-RPG gratuit de NCSoft proposera une bêta fermée durant le mois de juin
Pour fêter le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft organise une vraie chasse au trésor avec 500 000 dollars à la clé
Pour fêter le retour d’Assassin’s Creed Black Flag, Ubisoft organise une vraie chasse au trésor avec 500 000 dollars à la clé
007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai
La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt
La date du film The Legend of Zelda change une nouvelle fois, l’adaptation arrivera un peu plus tôt
Warhammer Skulls : L’édition 2026 centrée sur les jeux Warhammer revient le 21 mai, date à laquelle Mechanicus II sortira
pc ps5 xbox series
Warhammer Skulls : L’édition 2026 centrée sur les jeux Warhammer revient le 21 mai, date à laquelle Mechanicus II sortira
The Talos Principle III promet une nouvelle fois de nous retourner le cerveau, sortie prévue en 2027 sur PC et PS5
pc ps5
The Talos Principle III promet une nouvelle fois de nous retourner le cerveau, sortie prévue en 2027 sur PC et PS5
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en mai avec Star Wars Outlaws et Red Dead Redemption 2
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en mai avec Star Wars Outlaws et Red Dead Redemption 2
Garfield déteste plus que jamais le lundi dans un nouveau jeu de plateformes édité par Microids
pc ps5 xbox series switch
Garfield déteste plus que jamais le lundi dans un nouveau jeu de plateformes édité par Microids
Quel est le bon prix pour GTA 6 ? Un institut de recherche a sondé le public pour en avoir une idée
Quel est le bon prix pour GTA 6 ? Un institut de recherche a sondé le public pour en avoir une idée
Pokémon Vents/Vagues : Petit tour dans les coulisses de l’enregistrement du thème principal des jeux
switch 2
Pokémon Vents/Vagues : Petit tour dans les coulisses de l’enregistrement du thème principal des jeux
Capcom indique que des séries comme Devil May Cry, Dragon’s Dogma ou Ace Attorney sont importantes pour son futur
Devil May Cry 5 Vergil
Le Steam Controller a un petit secret bien caché qui se dévoile en laissant tomber la manette
pc
Le Steam Controller a un petit secret bien caché qui se dévoile en laissant tomber la manette
Un homme a été arrêté au Japon pour avoir menacé de faire exploser les locaux de Nintendo
Un homme a été arrêté au Japon pour avoir menacé de faire exploser les locaux de Nintendo
Le responsable des jeux d’éditeurs tiers chez PlayStation estime que 2026 sera bien meilleure pour l’industrie que 2025
Le responsable des jeux d’éditeurs tiers chez PlayStation estime que 2026 sera bien meilleure pour l’industrie que 2025
Silent Hill f double la mise en dépassant les 2 millions d’exemplaires distribués depuis son lancement
pc ps5 xbox series
Silent Hill f double la mise en dépassant les 2 millions d’exemplaires distribués depuis son lancement
Captain Tsubasa 2: World Fighters lancera le coup d’envoi le 28 août prochain
pc ps5 xbox series switch
Captain Tsubasa 2: World Fighters lancera le coup d’envoi le 28 août prochain
Juste avant la sortie de la version 2.0 de Blades of Fire, le studio MercurySteam annonce des licenciements
pc ps5 xbox series
Juste avant la sortie de la version 2.0 de Blades of Fire, le studio MercurySteam annonce des licenciements
SpeeDons 6 : Le marathon caritatif de speedrun réalise une nouvelle édition record au profit de Médecins du Monde
SpeeDons 6 : Le marathon caritatif de speedrun réalise une nouvelle édition record au profit de Médecins du Monde
Marvel Rivals : Cyclope et Devil Dinosaur rejoingnent le casting du jeu pour la saison 8
pc ps5 xbox series
Marvel Rivals : Cyclope et Devil Dinosaur rejoingnent le casting du jeu pour la saison 8
Gang of Dragon : Le site de Nagoshi Studio a été mis hors-ligne après le retrait de la bande-annonce du jeu
pc
Gang of Dragon : Le site de Nagoshi Studio a été mis hors-ligne après le retrait de la bande-annonce du jeu