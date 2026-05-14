Subnautica 2 est désormais disponible en accès anticipé et est déjà un carton avec 1 million de ventes

Des fonds marins plus peuplés que jamais

Vous pouvez dès maintenant jouer à Subnautica 2 après des années d’attente, mais à la vue des chiffres déjà réalisés par le jeu, tout le monde est au courant. Une petite heure après la sortie de l’accès anticipé, le jeu avait déjà réalisé un pic à plus de 467 000 personnes connectées en simultané sur Steam, alors que, rappelons-le, le jeu est aussi compris dans le Xbox Game Pass.

Une performance que le premier jeu n’a jamais ne serait-ce qu’effleurée (son record est à 51 156), preuve que l’attente autour de la suite était immense. Seulement une heure après le lancement, le studio annonce officiellement le million de ventes. Probablement beaucoup de précommandes ici, c’est dire à quel point les ventes vont s’accélérer dans les prochains jours.

Over 1 million Subnauts have already dived into Subnautica 2 🤯 We can't thank you enough for your support! — Subnautica (@subnautica.bsky.social) 2026-05-14T16:00:55.775632621Z

En temps normal, le PDG de Krafton aurait sans doute sorti le champagne, mais il doit surtout déjà sortir le chéquier à l’heure qu’il est. Tout le conflit autour de Krafton et les dirigeants du jeu tourne autour d’un bonus de 250 millions de dollars que l’éditeur devrait payer au studio si Subnautica 2 réussissait ses objectifs de ventes dans un temps imparti.

L’éditeur avait d’abord parié que cela ne se produirait pas, et pour éviter de payer cette somme, il aurait fait en sorte de repousser la sortie du jeu en mettant à la porte les trois dirigeants du projet, dont Ted Gill. Un conflit judiciaire a alors éclaté, et Ted Gill a obtenu une première victoire puisque Krafton a été contraint de le réembaucher et de le laisser gérer le navire. Restait alors à savoir si le jeu serait assez populaire pour atteindre ses objectifs avant le 15 septembre prochain… et à la vue des premiers chiffres, on imagine que ce sera le cas.

Une version 1.1 déjà à l’horizon

Comme le souligne notre preview, Subnautica 2 propose déjà un contenu solide pour le lancement de son accès anticipé, mais rassurez-vous, des mises à jour sont prévues afin d’améliorer le titre et d’apporter plus de contenu. Lors de la présentation à laquelle nous avons assisté en compagnie d’Anthony Gallegos (lead game designer) et de Scott MacDonald (creative producer), plusieurs points ont notamment été mentionnés. La première grosse update sera principalement orientée qualité de vie. Pour la mise à jour 1.1, on peut donc s’attendre à :

Des améliorations du système Biomod

Des amélioration des rencontres

De nouvelles entrées PDA

Amélioration de la priorité des logs audio,

De nouvelles créatures passives

De nouveaux slots Biomod

De nouveaux moyens de stockage

Des moyens de déplacement plus rapides

Des améliorations diverses de confort

Plus tard, une autre mise à jour se focalisera sur la coopération. Voici les amélioration évoquées par le studio :

Amélioration du HUD

Amélioration des outils de construction

Amélioration des déplacements

Amélioration du système de recettes épinglées

Chat de proximité

Des emotes

Un système pour réanimer ses compagnons

De nouvelles personnalisations

Pour la suite, Unknown Worlds prévoit ensuite plusieurs ajouts de contenu :

De nouveaux biomes

De nouvelles créatures

De nouveaux l2viathans

De nouvelles ressources

De nouveaux outils

De nouveaux véhicules

Un prolongement de l’histoire

Pour rappel, Subnautica 2 est disponible en accès anticipé sur PC (via Steam et Epic Games Store) et Xbox Series (également via le Xbox Game Pass).