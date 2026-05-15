Bungie fait le point sur l’état de Marathon et promet l’arrivée de modes PvE avec la saison 2 du jeu

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Bungie a fait figure de mauvais élève chez PlayStation dernièrement, avec un Marathon qui n’a pas su redresser la barre tout en évitant au moins d’être une catastrophe financière. Le jeu compte toujours pas mal de fidèles dans ses rangs, qui attendent de savoir de quoi l’avenir sera fait. Le studio a donc pris la parole à ce sujet pour faire le point sur la première saison du jeu, tout en faisant des promesses sur la saison 2.

Marathon

Le studio fait le point sur ce qu’il doit améliorer

Bungie se livre dans un nouveau post de blog où le studio revient d’abord sur ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui n’a pas marché. Il reconnait par exemple que la courbe d’apprentissage est plutôt rude pour les nouveaux arrivants, avec trop de choses à apprendre. Il est aussi question des problèmes rencontrés par les personnes qui jouent sporadiquement, qui se heurtent facilement à des murs de difficulté, tandis que la partie endgame n’est pas encore bien totalement équilibrée.

En pensant à tout cela, Bungie veut d’abord mettre en place des zones spéciales qui permettent des parties plus tranquilles, moins stressantes, pour vous laisser accomplir vos quêtes plus facilement. Le système de matchmaking doit aussi être revu :

« Nos systèmes de matchmaking nécessitent une approche différente. Lors de la Saison 1, l’objectif principal était d’éloigner les joueurs les moins expérimentés des plus expérimentés. Cela a eu des effets positifs, comme la protection prolongée des nouveaux joueurs, mais aussi des effets négatifs, comme un regroupement malheureux de joueurs de niveau inférieur en fin de saison. Nous avons donc dû constamment trouver un équilibre entre la qualité des parties et les temps d’attente. Nous devons être vigilants quant au nombre de files d’attente. Tout au long de la saison, l’ajout de files d’attente a inévitablement fragmenté la population et entraîné une augmentation des temps d’attente. Pour les saisons à venir, nous souhaitons gérer le nombre de files d’attente de manière plus judicieuse. »

Avec la saison 2 du jeu, le studio veut améliorer Marathon via deux piliers. Le premier, c’est enrichir l’expérience de base via « une nouvelle zone mettant davantage l’accent sur les éléments aliens et les malus perturbateurs », mais aussi de nouveaux ennemis et des armes en plus, ainsi que d’autres méthodes d’exfiltration. Le coffre verra sa taille être augmentée, l’interface sera revue et le matchmaking sera amélioré, notamment en duo.

Des modes PvE pour une expérience plus « chill »

Marathon 3 3

Marathon

Ce que l’on retiendra surtout ici, c’est le deuxième pilier, représenté par des modes PvE. Bungie affirme à plusieurs reprises qu’il souhaite rendre Marathon plus accueillant :

« Vous pourrez ainsi vous détendre après une course intense et profiter d’un moment de plaisir sans stress. Des options pour se dépenser à fond ou se relaxer tranquillement. Il s’agit de proposer de nouvelles façons de jouer, adaptées à différents groupes d’amis, humeurs et disponibilités, pour vous permettre de vivre l’aventure palpitante de Tau Ceti selon vos envies. »

Un mode sera intégré dès le début de la saison et se focalisera donc sur le PvE, même si l’on y trouvera un petit aspect PvP. Le second mode est prévu pour la deuxième moitié de la saison, cette fois-ci entièrement PvE.

Et puisque Bungie est bien décidé à ne pas lâcher l’affaire trop tôt, il nous donne aussi des infos sur les prochaines saisons. La saison 3 se concentrera par exemple sur l’ajout d’un nouveau modèle de Runner et sur tout ce qui touche au début du jeu, pour améliorer l’expérience des personnes faisant leurs premiers pas. La saison 4 se focalisera sur le système d’extraction, et la saison 5 va « rassembler tout l’écosystème du jeu (PV(P)VE) » tout en faisant évoluer l’univers. Tout ça, bien entendu si Bungie a le temps et les moyens de mettre cela en place en fonction de la fréquentation du jeu durant ces prochains mois.

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