Throne and Liberty

Throne and Liberty est un MMORPG développé et édité par NCsoft. Prenant place dans un univers orienté fantasy, ce titre promet notamment d'accorder aux joueurs et aux joueuses une grande liberté dans l'exploration des vastes zones et donjons du monde qui les entoure ainsi qu'un gameplay leur permettant de changer de classe en fonction de l'arme équipée.