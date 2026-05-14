Les jeux Batman de Telltale sont gratuits sur l’Epic Games Store pendant toute une semaine

Deux jeux Batman pour le prix de zéro

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store vous permet de gonfler encore un peu plus votre backlog déjà long comme le bras. Pour cette nouvelle fournée, on a d’abord droit à The Telltale Batman Shadows Edition, qui est tout simplement une compilation de Batman: The Telltale Series (épisodes 1-5) et Batman: The Enemy Within (épisodes 1-5), soit les deux saisons complètes de cette aventure narrative.

Dans la pure tradition des jeux Telltale, vous serez ici amenés à faire des choix cruciaux pour modifier le cours de l’histoire, mais dans la peau du meilleur détective de Gotham (et le plus violent). Dans ce récit, et surtout la seconde saison, le Joker a une place prédominante, et ce sont les décisions que l’on prend (en tant que Bruce Wayne, et en tant que Batman) qui façonnent le destin de ce super-vilain. Cette compilation inclut aussi le Shadows Mode, qui propose une nouvelle palette de couleurs pour rendre l’expérience plus viscérale et immersive.

Vous avez jusqu’au 21 mai à 17 heures pour récupérer gratuitement The Telltale Batman Shadows Edition. Dans le même temps, vous pouvez également mettre la main sur Sunderfolk, un RPG tactique qui s’inspire des jeux de plateau.