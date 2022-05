Kingdom Hearts IV

Kingdom Hearts 4 est un action-RPG qui marque le début d'une nouvelle saga pour la licence, celle du Maître Perdu. On retrouve Sora plongé au sein d'un autre monde, plus réaliste et qui ressemble au Tokyo moderne, nommé Quadratum. Cet épisode introduit des nouveautés de gameplay, comme la chaîne de la Keyblade qui peut désormais servir de grappin. Sora sera amené à visiter d'autres mondes au cours de son périple, et Donald et Dingo seront aussi présents, notamment pour chercher Sora, tout comme Riku qui est aussi à la recherche de son meilleur ami.