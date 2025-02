Sonic Racing: CrossWorlds : un premier trailer dévoile des courses à travers les dimensions

Sonic fait aussi du multivers

Depuis la sortie de Sonic & Sega All-Stars Racing en 2010, la franchise s’est imposée comme une alternative solide à Mario Kart. Avec Sonic Racing: CrossWorlds, les développeurs souhaitent aller encore plus loin en proposant des circuits dynamiques et évolutifs, où l’on pourra voyager à travers différentes dimensions grâce aux « Anneaux de Voyage ». Il faut dire que la mascotte de SEGA est en pleine forme, après les excellentes performances de Sonic 3 au cinéma et le succès vidéoludique de Sonic X Shadow Generations.

C’est donc le timing parfait pour ce nouvel opus qui propose comme principale innovation de s’adapter à des environnements changeants. Pour le reste, on retrouve une formule classique à base de courses et de gadgets à ramasser pour prendre l’avantage sur ses adversaires. Le jeu proposera des courses en solo et en multijoueur, en ligne comme hors ligne, avec des compétitions internationales contre des joueurs du monde entier. Le titre introduira également un système de personnalisation avancé, permettant de créer la machine ultime en fonction de votre style de pilotage. On notera également avec plaisir le retour des airboards des Sonic Riders.

Pour l’instant, Sega n’a pas encore précisé de date de sortie officielle mais il est assez probable qu’il sorte dans le courant de l’année sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.