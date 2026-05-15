Kadokawa promet que The Duskbloods et la version Switch 2 d’Elden Ring sont toujours prévus pour 2026

Le Nintendo Direct se fait toujours attendre

Si c’est Kadokawa qui donne aujourd’hui des nouvelles de The Duskbloods, c’est parce qu’il s’agit là de la maison mère de From Software. Dans son dernier bilan, l’entreprise fait le point sur ses revenus générés par les jeux en s’attardant un peu sur les titres en provenance du studio, comme Elden Ring Nightreign qui lui a permis de passer une belle année.

Pour 2026, Kadokawa confirme à nouveau que cette année sera rythmée par la sortie de The Duskbloods, mais aussi par celle de la version Switch 2 d’Elden Ring qui a été retravaillée depuis son annonce :

« FromSoftware devrait contribuer [aux résultats de cette année] avec Elden Ring Tarnished Edition, ainsi que The Duskbloods (tous deux prévus pour 2026 sur Nintendo Switch 2), un titre inédit. Nous nous efforcerons d’élargir encore davantage la communauté de fans à travers le monde. »

Une confirmation qui fait toujours du bien à entendre, même si aucun des deux jeux n’a daigné se montrer au cours des derniers mois. On s’attend à ce qu’ils soient tous les deux au programme d’un nouveau Nintendo Direct, que l’on espère imminent. Après tout, la période de début juin est souvent propice pour dégainer ce type d’émissions.