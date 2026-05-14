Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle
Souvent présentés comme des incontournables du catalogue de jeux en réalité virtuelle, les deux jeux Moss ont fait les beaux jours du studio Polyarc. Mais désormais, le marché de la VR n’est plus très porteur, c’est pourquoi le studio doit viser un public un peu plus large, et pour cela, il a eu la bonne idée de ressortir les deux jeux Moss, mais sans vous obliger à les découvrir avec un casque de réalité virtuelle sur la tête.
La petite souris revient sur consoles
Moss: The Forgotten Relic est en réalité une compilation qui regroupe Moss et Moss: Book II en une seule aventure, adaptée cette fois-ci pour les écrans traditionnels. Autrement dit, pas besoin de casque VR pour en profiter, ce qui permettra à davantage de monde de pouvoir découvrir cet univers enchanteur qui met en avant l’adorable petite souris Quill. On (re)découvre ce périple via une nouvelle bande-annonce diffusée dans un premier temps chez IGN.
Cette version des deux jeux a droit à un réhaussage visuel par la même occasion, tandis que de nouvelles cinématiques ont été ajoutées pour donner plus de corps au récit. Une option a été ajoutée pour passer les scènes de combat, ce qui sera particulièrement utile pour les plus jeunes ou celles et ceux qui ne veulent pas s’embêter avec ce type de gameplay. Notons aussi que la compilation donne accès au DLC « Le Jardin du Crépuscule ».
Puisque les deux jeux sont maintenant jouables sans VR, cela veut aussi dire que cette version peut sortir sur plus de plateformes. Moss: The Forgotten Relic est donc prévu sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. La sortie est calée à cet été, sans plus de précisions.