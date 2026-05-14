Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle

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Souvent présentés comme des incontournables du catalogue de jeux en réalité virtuelle, les deux jeux Moss ont fait les beaux jours du studio Polyarc. Mais désormais, le marché de la VR n’est plus très porteur, c’est pourquoi le studio doit viser un public un peu plus large, et pour cela, il a eu la bonne idée de ressortir les deux jeux Moss, mais sans vous obliger à les découvrir avec un casque de réalité virtuelle sur la tête.

Moss: The Forgotten Relic

La petite souris revient sur consoles

Moss: The Forgotten Relic est en réalité une compilation qui regroupe Moss et Moss: Book II en une seule aventure, adaptée cette fois-ci pour les écrans traditionnels. Autrement dit, pas besoin de casque VR pour en profiter, ce qui permettra à davantage de monde de pouvoir découvrir cet univers enchanteur qui met en avant l’adorable petite souris Quill. On (re)découvre ce périple via une nouvelle bande-annonce diffusée dans un premier temps chez IGN.

Cette version des deux jeux a droit à un réhaussage visuel par la même occasion, tandis que de nouvelles cinématiques ont été ajoutées pour donner plus de corps au récit. Une option a été ajoutée pour passer les scènes de combat, ce qui sera particulièrement utile pour les plus jeunes ou celles et ceux qui ne veulent pas s’embêter avec ce type de gameplay. Notons aussi que la compilation donne accès au DLC « Le Jardin du Crépuscule ».

Puisque les deux jeux sont maintenant jouables sans VR, cela veut aussi dire que cette version peut sortir sur plus de plateformes. Moss: The Forgotten Relic est donc prévu sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. La sortie est calée à cet été, sans plus de précisions.

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Jaquette de Moss: Book II
Moss: Book II
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Date de sortie : 31/03/2022

Un ancien dirigeant de NetEase fonde une entreprise pour financer plusieurs jeux, dont Star Wars: Fate of the Old Republic

Rattraper les erreurs de NetEase Bloomberg a pu rencontrer Simon Zhu pour en apprendre un peu plus sur les objectifs de GreaterThan Group, nommé aussi GTG. Avec 40 millions de dollars déjà sécurisés, et 60 millions qui devraient arriver via d’autres investissements, GTG veut investir auprès de studios prometteurs qui ne seraient ni trop gros, ni trop petits, mais qui travailleraient sur des projets sacrément ambitieux. En témoigne le premier projet qui est financé de cette façon : Star Wars: Fate of the Old Republic. Avant de travailler au sein d’Arcanaut Studios sur ce nouveau jeu, Casey Hudson œuvrait chez Humanoid Origin, l’un des studios tués dans l’œuf par NetEase. Désormais, il peut compter sur GTG dans cette nouvelle aventure, tout en faisant les choses bien, sans IA et avec une équipe resserrée, avec des prestataires extérieurs et un jeu qui ne se finira pas en 200 heures : « Nous voulons absolument éviter d’avoir des centaines de personnes […] Je trouve l’IA totalement dénuée de créativité. J’ai du mal à imaginer en quoi elle peut être utile. Je ne suis vraiment pas impressionné par cela […] Faire plus grand n’est pas forcément une bonne chose.

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