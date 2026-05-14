Les deux jeux Moss reviennent sur PC et sur consoles dans une version sans réalité virtuelle

La petite souris revient sur consoles

Moss: The Forgotten Relic est en réalité une compilation qui regroupe Moss et Moss: Book II en une seule aventure, adaptée cette fois-ci pour les écrans traditionnels. Autrement dit, pas besoin de casque VR pour en profiter, ce qui permettra à davantage de monde de pouvoir découvrir cet univers enchanteur qui met en avant l’adorable petite souris Quill. On (re)découvre ce périple via une nouvelle bande-annonce diffusée dans un premier temps chez IGN.

Cette version des deux jeux a droit à un réhaussage visuel par la même occasion, tandis que de nouvelles cinématiques ont été ajoutées pour donner plus de corps au récit. Une option a été ajoutée pour passer les scènes de combat, ce qui sera particulièrement utile pour les plus jeunes ou celles et ceux qui ne veulent pas s’embêter avec ce type de gameplay. Notons aussi que la compilation donne accès au DLC « Le Jardin du Crépuscule ».

Puisque les deux jeux sont maintenant jouables sans VR, cela veut aussi dire que cette version peut sortir sur plus de plateformes. Moss: The Forgotten Relic est donc prévu sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch. La sortie est calée à cet été, sans plus de précisions.