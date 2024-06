Amazon promet de donner des nouvelles du prochain Tomb Raider très bientôt, ainsi que d’autres jeux Seigneur des Anneaux

Durant cette interview, Christoph Hartmann est revenu sur les difficultés rencontrées par Amazon pour s’installer confortablement sur ce marché, la faute à des développements qui prennent beaucoup d’années et l’envie de miser sur des studios internes ou des partenaires plutôt que d’aller racheter des équipes existantes :

« L’approche que nous avons adoptée chez Amazon est une approche à long terme. Plutôt que de se lancer dans une frénésie d’achat et de simplement collectionner des studios – et vous savez comment c’est, ça marche parfois, mais personne ne parle des acquisitions de studios qui n’ont pas fonctionné, mais il y en a en réalité bien plus que celles qui ont a fonctionné – nous avons dit, concentrons-nous sur les jeux internes et externes sélectifs. Quand vous regardez d’où nous avons commencé jusqu’à où nous en sommes maintenant, nous avons maintenant huit jeux en développement, et nous allons vraiment commencer à avoir une cadence plus régulière de sortie de jeux. »