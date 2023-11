RoboCop Rogue City est décomposé comme suit : 31 missions principales, accompagnées de 27 objectifs secondaires au sein de certaines missions. Le détail de chacune de ces objectifs secondaires se trouve sur la page dédiée aux missions principales attachées. Deux missions fil rouge complètent cette construction : Tâches policières et Enquêtes, vous demandant de ramasser des preuves d’infraction pour l’une et de trouver des éléments significatifs pour l’autre, pour gagner toujours plus d’expérience et faire grimper votre niveau de mission.

Solution complète de RoboCop Rogue City

Ci-dessous, vous trouverez les liens redirigeant vers les cheminements pas à pas de chacune des missions principales du jeu, mentionnant juste en dessous les objectifs secondaires rencontrés à ce moment-là, et décrits en détails dans les articles en question.

Dernières nouvelles Incident isolé Verrouillé et chargé

Trop de plaintes

Ça sent mauvais A la recherche de Soot Derniers rappels pour Soot Evaluation obligatoire A venir…

