Dernier rappel de Soot | Soluce RoboCop Rogue City

La mission commence tandis que vous débarquez au repaire de Soot avec Lewis récupérée en chemin. Avancez en suivant l’indicateur visuel et attendez que Lewis ouvre la porte dans le premier sas rencontré. Dans les toilettes se trouvent une preuve d’infraction, ainsi que dans le vestiaire. Puis dans le chemin de gauche, vous trouvez un journal et continuez dans la coursive de l’abattoir. Plus loin vous trouverez dans une pièce une preuve puis suivez Lewis dans le couloir jusqu’à déclencher une scène.

Préparez-vous au combat puisque vous trouverez ici une dizaine d’ennemis. Fouillez les lieux puis prenez le couloir par lequel venaient les ennemis. Défoncez la porte suivante pour trouver une quinzaine d’ennemis qui vous attendent, mais prenez surtout garde à la mitrailleuse à l’étage dans la seconde partie de la pièce, puis montez à l’étage et sortez dans la cour de l’autre côté.

Rejoignez la petite porte tout à gauche du grand portail gris pour trouver du matériel puis allez ouvrir ce grand portail gris à gauche du logo lumineux Nuke pour déclencher un gros combat avec un nouveau type d’ennemis : les Ka-boomer qui explosent en courant vers vous avec des explosifs. Tirez sur les explosifs dès que possible avant qu’ils ne vous atteignent pour ne pas subir de dégâts et éliminez tous les autres malfrats en prenant garde à la mitrailleuse au fond de la zone.

Puis, allez scanner l’affiche au sud-ouest du garage pour trouver une planque. Déplacez l’étagère pour trouver des preuves d’infraction et des charges de récupération OCP. Enfin, allez vers le nord pour trouver une double-porte proche d’une grille et défoncez-la. Tuez une demi-douzaine de bandits puis dirigez-vous vers la boite de nuit (pensez à fouiller la pièce à droite de l’escalier pour trouver des documents à charge) en descendant l’escalier et défoncez la porte.

Dans la séquence suivante, éliminez dès que possible tous les malfrats portant une arme sans tuer un seul civil sous peine de perdre la mission. Visez bien en haut des coursives, par terre et sur la scène pour tous les tuer. Il devrait y en avoir une dizaine. Une fois tout le monde à terre, poursuivez Soot qui s’est caché un peu plus loin sur la gauche de la scène. Suivez le couloir jusqu’à sa cachette en tuant quelques ennemis au passage.

Dans une pièce un peu plus loin, vous trouverez un conteneur OCP qui vous donnera des améliorations. Enfin, défoncez la porte mais vous ne pourrez pas tuer Soot. Vous allez devoir lui faire peur pour augmenter son niveau de stress. Mais avant, attrapez-le par le cou pour le désarmer en le lançant au sol. Puis, avant de lui faire peur, scannez les documents dans l’étagère derrière vous pour aller ouvrir le coffre-fort dans une arrière-salle sur la gauche de l’homme.

Puis revenez et interagissez avec toutes les guitares (au mur et sol) et jetez-lui dessus. Faites de même avec les chaises jusqu’à atteindre au moins 180 de pulsations et déclencher des aveux. Suivez la cinématique puis quittez les lieux pour clôturer cette mission par un désastre en rencontrant le Nouveau Gars en ville en personne.

Après ces événements, vous voilà au sous-sol du commissariat. Vous ne pouvez échapper à un entretien avec le Dr. Olivia Blanche. Mentionnez Wendell puis attendez qu’elle vous pose la prochaine question à choix multiples. Vous devrez choisir votre préférence concernant votre nom et apprendre que le Dr. se souviendra de votre choix ultérieurement. Poursuivez la conversation jusqu’au choix suivant, plus important :

Si vous répondez « Voilà à quoi je ressemble maintenant… » vous réconfortez le Dr. qui appréciera votre réponse et s’en souviendra plus tard dans le jeu

Si vous répondez « C’est ce que vous vouliez ? », vous l’effrayez et elle n’appréciera pas cela

Si vous répondez « Je vous avais prévenu », vous la rassurez, elle appréciera la réponse sans d’autres mentions ultérieures.

Finissez la conversation pour obtenir votre rang et ainsi clôturer cette mission. Terminer cette mission vous permet d'obtenir le trophée Mort ou vif 🏆. La suite de vos aventures se déroulera dans la mission Evaluation obligatoire.