PlayStation Plus : Voici les jeux d’avril 2025 avec du RoboCop et du Digimon

Quels jeux PS Plus Essentials en avril 2025 ?

Après avoir proposé Dragon Age The Veilguard en mars et un chouette jeu Sonic, PlayStation vient de dévoiler ses prochains jeux à venir dans l’abonnement PS Plus Essential (et accessible aussi aux autres paliers). On notera surtout la présence de RoboCop Rogue City, parfait pour anticiper son standalone qui sortira cet été.

Voici la liste des jeux offerts en avril sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 2 avril 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.