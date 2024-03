Spike dans une botte de foin | Soluce RoboCop Rogue City

Une fois en ville, vous devez rencontrer le Grand Patron. Pour cela, allez tout droit vers le bâtiment au sud-est. Montez à l’étage par l’extérieur et suivez le couloir pour ouvrir la porte.

Cette conversation dispose de choix importants :

Si vous répondez « Ils exagèrent mes exploits » quand il vous parle de vos séances, cela se trouve être la meilleure réponse.

En suivant, lorsqu’il vous demandera de quoi avez-vous besoin, deux solutions possibles :

Si vous répondez « Lewis a besoin de soins médicaux » , vous interviendrez en son avantage et elle obtiendra un retour sain dans l’équipe

, vous interviendrez en son avantage et elle obtiendra un retour sain dans l’équipe Si vous répondez « La police est inquiète à propos des intentions de l’OCP », le Grand Patron appréciera et demandera du nouveau matériel pour la police

La conversation se termine ensuite, vous laissant libre en ville pour réaliser vos diverses tâches. 4 Objectifs secondaires sont présents ici : Terroriste domestique, Attaque du palais de justice, Première formation sur le terrain et Merci de rembobiner. Ils sont décrits en fin d’article, tandis que nous poursuivons la trame principale ici.

Trame principale

Après être reparti en ville, vous allez devoir trouver et interroger votre source, Pickles. Vous trouverez celui-ci près du cinéma Super Star en direction du nord. Après la conversation avec votre indic, il vous indiquera la position d’un accident de motard plus tôt en plus de lancer la quête secondaire Merci de rembobiner. Il va vous falloir trouver Ben le garagiste ou bien un Vagabond paranoïaque.

Si vous allez voir Ben, pour qu’il vous aide, vous allez devoir réparer une voiture sur laquelle il bloque. Descendez-la et ouvrez le capot pour scanner la voiture. Scannez la bobine et les bougies d’allumage en haut à droite, puis le réservoir de refroidissement tout à gauche et enfin la batterie tout à droite, puis réparez la panne.

Il vous donnera l’indication d’un tatoueur que vous allez devoir aller interroger au sud-ouest de votre position. En passant devant le palais de justice, vous déclenchez l’objectif secondaire Attaque du palais de justice.

Poursuivez votre route pour trouver le tatoueur en direction du nord et entrez dans la boutique. Fouillez la boutique pour trouver le registre des clients derrière lui ainsi que des lunettes et des clés de motard sur un bureau avant de lui reparler.

Avant de partir, scannez la photo de la moto dans le coin supérieur de la pièce puis quittez le salon. En sortant, Mills vous tombe dessus et vous invite dans sa limousine. A vous de choisir si vous lui prêtez allégeance ou non, puis continuez en direction du sud-est pour chercher la bonne moto dans une ruelle.

Entrez dans le bâtiment tout proche, ouvrez la porte d’un appartement à l’étage. Eliminez les ennemis et retrouvez Spike, que vous décidez d’aider car mal en point. Pour cela, il vous indique la présence d’un récepteur utilisé par Wendell. Pour le désactiver, suivez le câble émanant de la caméra jusqu’à la valise contenant un ordinateur dans une chambre et cliquez sur « Cible de la transmission ». Quittez le bâtiment en transportant Spike sur votre épaule pour clôturer la quête et passer à la suivante, Fantômes du passé.

Objectifs secondaires

En plus des objectifs décrits ci-dessous, vous disposez de 6 nouveaux objectifs divers Servir et protéger à réaliser comme déposer des PV ou repérer des infractions en ville. Choisissez de laisser partir les habitants pour gagner en popularité.

Terroriste domestique

Vous obtenez cette mission à la fin de la quête principale précédente. Becker vous a demandé de fouiller un appartement pouvant appartenir à un terroriste. Rendez-vous en direction du nord-ouest depuis le bâtiment du Grand Patron pour trouver le bâtiment.

Une fois dedans, montez au 2e étage et trouvez l’appartement 12. Défoncez la porte pour vous faire empoisonner au gaz soporifique. Avancez et prenez la carte PCB dans la cuisine et allez dans la pièce du fond pour trouver contre le mur une étagère pouvant être déplacée. Vous trouverez une facture de location à gauche, une disquette d’entrainement OCP plus loin, une fausse carte d’identité, des documents à charge et surtout un téléphone auquel vous devez répondre.

Samantha Ortiz, la terroriste présumée, vous demande de récupérer une boite capitale pour son enquête sur l’OCP dans un conteneur en ville. Rendez-vous là-bas (vers le sud-est) et entrez dedans pour trouver des gangsters. Affrontez-les tous, récupérez la boite après avoir forcé la porte du local et sortez dans la rue.

Enfin, un choix s’impose ici :

Soit vous gardez le carton, appelez Samantha grâce à une cabine téléphonique, et allez déposer la boite chez Ronny’s au nord-ouest en choisissant d’aider Samantha.

Soit vous donnez la boite à l’OCP et trahissez Samantha.

Elle se souviendra de ce choix capital puisque si vous l’aidez, elle décidera de ne pas dévoiler d’images de vos prochains dysfonctionnements dans les médias, contrairement à la mettre en colère si vous la trahissez. Quoi qu’il arrive vous terminez l’objectif secondaire ici.

Première formation sur le terrain

Cet objectif secondaire se déroule avec Ulysses Washington, près de la station HELL en ville. Rejoignez le jeune homme près d’une scène aux banderoles jaunes et engagez la conversation.

Après la conversation, entrez dans le bâtiment tout près pour répondre à l’appel à l’aide d’une vieille dame. Descendez au sous-sol et allumez votre lampe. Examinez chaque objet indiqué d’un point d’interrogation pour rechercher le chat disparu.

Au bout de la réserve, attendez qu’Ulysses vous parle et répondez « Oui vas-y » qui constitue ici la meilleure réponse. Scannez les pots de confiture renversés et suivez les traces de pattes jusqu’au piano plus loin et répondez « Vas-y » à Ulysses. Après avoir trouvé le chat, répondrez « Autorisation accordée » à Ulysse qui se propose de se faufiler près de la porte coincée à gauche du piano. Continuez à chercher le chat et ouvrez l’armoire plus loin. Allez voir la porte au fond et ouvrez la pour tuer deux gangsters.

Scannez le macchabée contre le mur et étudiez son crâne et son abdomen. En sortant de là, affrontez le groupe de mercenaires puis ressortez du sous-sol pour rejoindre Ulysses dame au premier étage puis quittez le bâtiment pour terminer l’objectif secondaire.

Merci de rembobiner

Après avoir parlé à Pickles au cours de la trame principale, vous débloquez cet objectif vous demandant de vous rendre au vidéo-club non loin du cinéma. Dedans, trouver la bonne cassette recherchée par Pickles. Pour cela, examiner les étalages de cassette en commençant par les 2 cassettes du rayon Drames et Thrillers, puis les 2 cassettes des rayons Action et Science-Fiction. Une cinématique se déclenche ensuite où Pickles trouve la bonne cassette.

Tuez les Têtes brûlées puis sortez de là par le fond du magasin pour trouver le patron du vidéo-club. Interrogez-le pour trouver la trace de Pickles sur le registre des clients à l’accueil. Il se trouve dans le petit garage le plus à gauche au sud-est de votre position. Une fois sur place, vous pouvez finir la conversation de diverses façons. Ici, répondez « Je le fais en tant qu’ami », Pickles sera fâché mais ce sera la meilleure solution selon le Dr. Blanche. Quoi qu’il en soit, l’objectif secondaire se termine ensuite ici.

Attaque du palais de justice

Vous débloquez cet objectif en cherchant la trace de Spike après avoir trouvé Pickles. Entrez pour tenter de sauver tous les otages. Pour cela, tuez les mercenaires de l’accueil puis scannez la porte blindée en face de vous pour remarquer la nécessité d’une carte OCP. Descendez et allez vers l’est pour défoncer le mur d’une pièce adjacente. Vous arrivez dans une salle de jugement. Tuez tout le monde et fouillez le bureau… pour ne rien trouver.

Remontez à l’étage de l’autre côté pour passer dans les portes ouvertes et tuer tout le monde. Descendez dans la salle en contrebas pour trouver une carte OCP sur un bureau de la pièce. Ressortez et ouvrez la porte blindée. Attention ici, des otages peuvent mourir si vous ne tuez pas suffisamment vite tous les malfrats. Votre objectif sera de tous les garder en vie pour gagner de l’XP, puis regagnez la rue pour terminer l’objectif.

Si vous souhaitez tout savoir sur RoboCop Rogue City, n’hésitez pas à vous rendre sur notre FAQ complète qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus.