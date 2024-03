Hold-Up | Soluce RoboCop Rogue City

Après avoir appris le début d’un casse à la banque OCP de la ville, vous débarquez sur place. Vous apercevez Samantha Ortiz qui entre en discrétion sous l’œil des troupes armées. Après être entré à votre tour, la mission débute avec une pluie de munitions dans ce qui sera votre second défi d’Efficacité.

Arrêter le cambriolage de banque

Vous allez devoir éliminer plus de gangsters que l’OCP si vous souhaitez remporter ce défi et les récompenses associées. Visez absolument partout, la mission complète contient plus de 100 gangsters à éliminer.

Une fois la première salle vidée, montez par l’escalier au sud à l’étage supérieur. Approchez de la console indiquée pour ouvrir les portes de l’unité ED-209 et ainsi faire entrer trois robots. Dans la salle suivante, poursuivez votre purge d’ennemis en tous genres cachés un peu partout.

Puis montez à l’escalier au sud et repérez une porte blindée. Pour passer de l’autre côté, passez derrière le bureau à gauche puis faites exploser le mur à l’aide d’un grand coup de bras et recommencez votre massacre dans la salle suivante en poursuivant en direction du sud puis sortez de la pièce par le nord pour mettre fin au défi d’Efficacité.

Avant de clôturer la mission, vous devez atteindre le bureau du directeur. A noter qu’à droite dès la fin du défi, vous trouverez un conteneur OCP dans la pièce adjacente. Dans la grande pièce suivante, prenez à droite, suivez le couloir et ouvrez la porte à gauche au fond du couloir, juste avant une double-porte pour trouver le bureau du directeur.

Vous tombez sur Samantha Ortiz en train de fouiller. Deux possibilités ici, vous pouvez la laisser partir ou l’arrêter. Sachez qu’en s’en souviendra à l’occasion, et que répondre « Vous pouvez partir » constitue ici la meilleure option… mais que si vous l’arrêtez, vous accédez à de l’expérience supplémentaire pour avoir atteint l’objectif secondaire Intrus de la banque arrêté.

Votre prochain objectif vous fera mener à déverrouiller les portes menant au coffre de la banque. Pour cela, appuyez sur le bouton dans le bureau du directeur puis descendez l’escalier en direction du nord.

Dans la pièce suivante, il va falloir être rapide et méticuleux pour réussir cette phase critique. Défoncez la porte et tuez tous les gangsters qui vous attaquent mais pas le directeur de banque agenouillé au sol. Vous allez devoir désamorcer la bombe portée par le directeur sur son abdomen.

4 éléments sont à scanner ici : le voltage manquant sur la bombe, la partie noire au niveau des câbles, l’inscription d’identification du C4 plus bas, et enfin le fusible en haut. Puis, vous devez couper les fils du plus gros voltage au plus petit. Voici le bon ordre à exécuter de haut en bas :

24V : câble vert (3ème position)

12V : câble bleu (tout en haut)

12V : câble rouge (tout en bas)

6V : dernier câble rouge (2ème position)

Une fois la bombe désamorcée, regardez la cinématique et quittez la pièce. Poursuivez dans le tunnel vers l’est pour poursuivre les voleurs que vous trouverez un peu plus loin. Montez dans la carrière à ciel ouvert et passez dans la petite ruelle du sud. Eliminez les moteurs qui vous surprennent plus loin puis avancez dans la zone suivante au sud.

Repérez le bâtiment rouge avec la porte grise et entrez. Eliminez tout le petit monde qui vous attend dedans et répondez à la radio située devant les tableaux blancs. Regardez la cinématique pour apprendre la localisation exacte de Spike. La mission se termine avec l’obtention du trophée Joue pas avec la thune !🏆lorsque vous rejoignez le commissariat pour la quête La piste de Spike.

