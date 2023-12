Territoire des Vautours des Rues | Soluce RoboCop Rogue City

Dans le cadre de cette mission Territoire des Vautours des Rues, trois missions secondaires seront à achever, nommées Secrets de motards, Sauvetage des otages et Articles non voulus. Elles sont détaillées en fin d’article. Cette mission est certainement la plus longue du jeu si vous souhaitez tout accomplir à 100% et obtenir le grade A. Nous vous proposons une vidéo détaillée ci-dessous pour tout découvrir vous aussi.

Trame principale

Une fois sur place, avancez et pénétrez dans le premier bâtiment face à vous pour trouver une preuve d’infraction. Mais surtout, prenez par la gauche de ce bâtiment pour le contourner et entrer dans un second bâtiment entouré d’un grillage. Ouvrez la porte au fond et allez vers la droite pour trouver une lettre et profitez-en pour continuer dans ce recoin de l’ouest et trouver un conteneur OCP.

Puis avancez vers l’est et scannez les traces de sang sur le sol du parking. Allez au sud pour trouver une voiture cachée. C’est celle de l’Agent Briggs. Lancez un scan détaillé de trois éléments de la voiture : le dispositif de géolocalisation à côté du volant, le siège conducteur et les impacts de balle sur la porte arrière gauche. Des preuves d’infraction se trouvent à côté de la voiture et à l’étage de ce même bâtiment. Puis, rebroussez chemin et pénétrez dans le bâtiment en direction du nord.

Après ce bâtiment, dans une zone où la musique tourne à fond, vous trouverez de nouveaux ennemis : les membres des Vautours des Rues qui se déplacent pour certains à moto. Visez les têtes pour espérer les arrêter ou alors faites exploser les moteurs des motos. Avec un peu de chance vous pourrez obtenir le trophée Hécatombe !🏆 si vous ne l’avez pas encore obtenu précédemment. De plus, en faisant exploser une moto pour la première fois avec son conducteur toujours dessus, vous débloquerez aussi le trophée La moto : à la vie, à la mort !🏆.

Une fois tout le monde à terre, fouillez la zone à la recherche de preuves d’infractions et grimpez à l’escalier se trouvant près d’un grand portail gris en direction du nord. Entrez dans le bâtiment et faites le grand ménage en éliminant une bonne vingtaine d’ennemis tout au long du bâtiment, jusqu’à parvenir dans une pièce où se trouve le comptable des motards qui se rend. Après l’avoir interrogé, quittez les lieux en fouillant bien partout pour trouver notamment un conteneur OCP dans les premiers vestiaires rencontrés.

Le bureau de l’entrepôt

Vous devez vous rendre au bureau de l’entrepôt. Mais en sortant, vous devez affronter une nouvelle fournée de motards et des grenadiers. Une fois tout le monde à terre, prenez la direction de l’ouest, et en passant sous un bâtiment, vous tomberez sur de nouvelles menaces, les diffuseurs. Ces derniers envoient une transmissions aux renforts et partira très vite se cacher. Pourchassez-le pour éviter qu’il ne termine sa transmission ou alors affrontez la nouvelle vague qui arrivera.

Cette séquence sera très intense, vous demandant d’affronter des gars qui protégés, ou à moto, en plusieurs vagues pour un total d’une quarantaine d’ennemis tout de même. Au nord de la zone, vous trouverez la quête secondaire Sauvetage des otages dans les tunnels (voir description plus bas). D’ailleurs, près de cette zone se trouve une disquette de l’OCP vous donnant un point de compétence supplémentaire. Une fois tout le monde couché, fouillez la zone à la recherche de preuves d’infraction et de multiples conteneurs OCP et prenez la direction de l’ouest et montez à l’escalier pour trouver l’entrée du bureau de l’entrepôt.

Une fois dedans, vous voilà légèrement désappointé. Avancez malgré tout jusqu’à la trace d’un corps dessiné à la craie au sol. Non loin de là se trouve un conteneur OCP. Grimpez à l’escalier et ouvrez la porte marron pour scanner tout ce qui se trouve dans le bureau et découvrir une puce PCB mais aussi une cassette de l’interrogatoire de votre collègue. En ressortant de là, pensez à monter à l’escalier à côté du dessin du corps au sol pour trouver en haut un autre conteneur OCP. Sortez du bâtiment et affrontez une dizaine de nouveaux ennemis venus vous cueillir.

Pour trouver une trace de l’agent Briggs, vous allez devoir vous rendre dans la carrière au nord de l’aciérie. Prenez donc la direction du nord-est depuis votre dernière position pour passer une porte jusqu’à présent fermée et avant de continuer et parvenir à un grand portail, fouillez les bâtiment se présentant devant vous pour vous refaire les poches puis approchez de l’entrée de la Carrière pour déclencher les deux quêtes secondaires Articles non voulues et Secrets de motards (décrits en détails plus bas).

La Carrière

En pénétrant dans la Carrière, prenez garde à plusieurs paramètres :

Vous serez assez à découvert , protégez-vous dès que vous le pouvez

, protégez-vous dès que vous le pouvez Des dizaines de mines sont cachées, posées au sol. Vous entendrez un bip particulier à votre approche et leurs dégâts sont très importants. Regardez le sol et naviguez entre ces mines ou faites-les exploser en série en tirant dessus d’assez loin pour vous assurer tranquillité.

ASTUCE : Au sud-est de la carrière, vous trouverez une locomotive de tramway de couleur jaune. Montez dessus et activez-là pour qu’elle vous ouvre la voie vers une zone cachée. Là-bas, vous y trouverez une nouvelle carte PCB pour votre Auto-9, débloquant ainsi le trophée Tu as de bons yeux, Murphy !🏆. Attention toutefois, vous devez posséder la compétence Ingénierie de niveau 3 pour l’activer automatiquement. Sinon, vous devrez trouver le manuel d’instructions qui se trouve au sous-sol du bâtiment jouxtant la zone où il est garé (une planque de gang et des collectibles se trouvant dans les hauteurs de ce bâtiment), le manuel se trouve près de l’entrée de la mission secondaire Articles non voulus. Une fois le train stoppé, montez dessus et passer sur la passerelle pour trouver un coffre et la puce PCB.

Que vous ayez fait les missions annexes ou que vous comptiez les faire en suivant (même si nous vous conseillons de les faire avant la mission principale), pour avancer dans la trame principale, il vous faut rejoindre la zone située à l’extrême nord de votre position initiale. Là-bas, après avoir affronté une petite salve d’ennemis suivant une grande étendue d’eau piégée par des mines, vous entrerez dans un bâtiment dans lequel vous trouverez la salle d’interrogatoire vue dans la cassette, puis plus loin plusieurs corps congelés dont celui de votre regretté Agent Briggs. En jurant de vous venger, vous ressortez et devez rejoindre vos collègues en attente en dehors de la Carrière.

Pour traverser, vous devrez affronter plusieurs snipers ennemis postés sur le chemin du retour long de 300m. Prenez garde, leurs balles sont saisissantes. Une fois sorti de la Carrière, dirigez-vous vers l’entrée de l’aciérie pour trouver votre équipe. Mais avant de partir affronter et cueillir Spike avec l’aide du robot ED-209, allez parler à Samantha Ortiz, la journaliste. Acceptez de faire une déclaration pour attirer sa sympathie, utile plus tard dans le jeu. Enfin, partez pour le combat en retournant voir l’Agent Manson près de la voiture.

Trouver Spike

Suivez le robot de l’OCP pour prendre part à votre premier Duel d’éfficacité. Vous devez tuer plus d’ennemis que le robot dans la cour pour gagner des récompenses supplémentaires. Affrontez les vagues d’ennemis jusqu’à ce que le jeu valide la séquence et vous demande d’aller chercher Spike, le chef des Vautours des Rues dans un bâtiment plus loin. Récupérez au passage au conteneur OCP et éliminez quelques ennemis sur la route. Une fois avec lui, et rejoints par l’Agent Keyes, vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas avec l’ED-209.

Un affrontement musclé vous attend, puisque vous allez devoir battre le robot. Utilisez les inflammables (sans qu’ils vous explosent au visage), fuyez dès que le robot lance vers vous ses roquettes et visez principalement la tête pour détruire sa carapace et l’affaiblir. Des munitions, armes et soins sont répartis sur le terrain mais en quantité faible donc faites attention. Enfin, dès que vous battez le robot, vos collègues vous rejoignent et vous validez la mission.

Spike s’est enfuit mais vous en savez désormais plus sur ce qui se tramait ici. A la fin de la cinématique, vous obtenez le trophée Vingt secondes pour obéir 🏆. La suite de la mission se passera à l’hôpital où votre partenaire s’est enfin réveillée.

Objectifs secondaires

Cette mission Territoire des Vautours des Rues contient 3 missions secondaires Secrets de motards, Sauvetage des otages et Articles non voulus.

Sauvetage des otages

Dans la zone où vous affrontez une quarantaine d’ennemis après avoir fait la connaissance des diffuseurs, prenez la direction du nord, et descendez dans un petit tunnel où une pièce éclairée en rouge vous attend. Entrez dans les tunnels et fouillez-les en prenant la direction du sud-ouest de ces tunnels pour entendre une conversation échaudée à travers une porte. Défoncez-la et tuez les 3 membres des Vautours des Rues retenant un membre des Têtes Brûlées pour clôturer cette affaire.

Articles non voulus

Cette quête secondaire vous demandera de trouver et détruire une planque de drogue au sein même de la Carrière. Cette planque se trouve à l’extrême nord-est de la Carrière (regardez votre carte pour visualiser l’entrée précisément), non loin finalement du petit train jaune et son secret bien gardé (voir plus haut). Pour trouver l’entrée de la planque, rejoignez le bâtiment indiqué et descendez au sous-sol en empruntant les escaliers pour affronter de nouveaux ennemis. Vous trouverez ici une porte vous menant à la planque.

Dans la planque, les objectifs sont classiques, avancez salle par salle en éliminant tous les ennemis, qui utiliseront une forte puissance de feu. Une fois arrivés au bout, détruisez les 15 paquets de drogue disséminés dans les locaux, vous pouvez pour cela vous aider de votre vision de RoboCop. Un conteneur OCP se trouve aussi dans la première pièce. Une fois toutes les réserves détruites, vous validez la mission. N’oubliez pas la puce PCB sur le bureau du fond avant de partir.

Secrets de motards

Pour cette nouvelle quête secondaire, il vous sera demandé de trouver des preuves des agissements illégaux des motards. Pour cela, rendez-vous dans l’extrême nord-ouest de la Carrière, en passant par plusieurs points ennemis ou encore une large étendue d’eau piégée. Une fois devant les lieux, vous trouverez des mines inactivées sur une caisse, pratique pour les lancer et provoquer leur explosion quand elles toucheront vos ennemis. Fouillez le bâtiment et notamment la cour arrière pour trouver un conteneur OCP, trouvez la combinaison du coffre-fort dans le vestiaire menant aux toilettes (sur le calendrier mural) au rez-de-chaussée et montez à l’étage pour l’ouvrir, puis descendez au sous-sol par l’escalier pour trouver une porte menant à une planque.

Ici, vous devrez toujours affronter des vagues d’ennemis salle par salle, jusqu’à parvenir au bureau final vous permettant de mettre la main sur des infractions des motards. Faites attentions aux mitrailleuses du dernier long couloir, ainsi qu’aux ennemis cachés dans les pièces adjacentes. Une fois ces preuves en main, la mission se valide et vous pouvez poursuivre vos recherches.

Pour tout savoir sur le jeu ou découvrir tout ce qu’il a à vous proposer, n’oubliez pas de venir parcourir notre FAQ complète qui répondra à toutes vos questions sur RoboCop Rogue City.