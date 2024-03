Le Grand Patron en personne | Soluce RoboCop Rogue City

Vous voici dans les locaux du quartier général de l’OCP, un endroit gigantesque où il peut être vite fait de se perdre. Voici donc notre solution pour cette nouvelle quête.

Trame principale

Sur place, passez les portiques et rejoignez le bureau d’accueil. Samantha Ortiz vous interpelle alors pour accomplir un objectif secondaire (voir plus bas). Sinon, parlez à la réceptionniste qui vous indique où vous rendre à la conférence réservée aux cadres. Utilisez les ascenseurs puis prenez à droite en sortant. Rejoignez la salle de réunion et interagissez avec l’écran sur le bureau.

Après la conversation avec Meg, prenez la carte PCB sur le bureau et suivez le couloir en direction du bureau du Grand Patron pour y trouver… Becker. Après la cinématique, quittez le quartier général de l’OCP pour terminer la mission et enclencher la suivante, Course à l’armement en rapport avec le gala préparé par Becker. Vous obtenez aussi le trophée Tu as perdu, je le regrette 🏆.

Objectif secondaire

L’unique objectif secondaire de la mission se trouve être en rapport avec la journaliste Samantha Ortiz.

Enquête de Samantha

Vous trouverez la jeune femme devant le bureau d’accueil de la tour OCP retenue par un gardien. A vous de choisir si vous désirez aider la jeune femme ou non. Si vous choisissez de l’aider en ne laissant pas faire l’OCP, elle vous demandera de l’aider à pirater un serveur à l’étage. Celui-ci se trouve à l’étage après les portiques de sécurité à gauche.

Rejoignez l’agent devant la double-porte du fond, scannez le dispositif sur la gauche puis démolissez la porte. Allez devant les serveurs mais le gardien vous surveille. Pour le distraire, retournez près des portiques, passez dessous pour les faire sonner puis courez en direction de l’ordinateur des serveurs pour vous y connecter et dérober les informations voulues par Samantha.

Revenez près de la jeune femme et décidez (ou non) de lui transmettre les informations volées. Mais avant de partir, elle souhaite que vous supprimiez les images de la vidéosurveillance. Pour cela, remontez à l’étage et repérez le bureau vitré à droite juste avant les portiques. Un code est nécessaire. Retournez-vous pour remarquer un code sur un poster juste en face : 2781. Scannez le poster puis ouvrez la porte. Une fois dans le bureau, interagissez avec le système puis retournez voir Samantha pour clore l’objectif secondaire.

