Evaluation obligatoire | Soluce RoboCop Rogue City

Pour cette mission Evaluation obligatoire, deux objectifs secondaires sont à effectuer, à savoir Bon rétablissement, Lewis et Dysfonctionnement de serveur, tous deux décrits en fin d’article.

Trame Principale

Pour commencer, prenez la carte-mère de l’Auto-9 posée sur le bureau juste en quittant votre cage d’interrogatoire. Pour vous en servir, vous devez attribuer des puces que vous récoltez notamment dans les conteneurs OCP, dans des emplacements dédiés, en faisant tout pour éviter d’activer les broches rouges, qui causent du malus à votre composition et donc à vos armes.

Remontez ensuite en direction du bureau du Sergent Reed. A l’accueil vous trouverez sur un bureau de droite une lettre d’informations d’assurance santé qui peut-être utile pour une conversation avec Kurtz plus tard. Dans le couloir suivant, l’Agent Chessman vous interpellera pour la mission annexe Bon rétablissement, Lewis (découvrez nos détails plus bas).

Rendez-vous dans le bureau du Sergent Reed pour trouver Becker et Washington, une nouvelle recrue. Celui-ci est chargé de vous surveiller et faire remonter tous vos faits et gestes. Vous obtenez alors la suite de votre mission : classer des documents à la salle des enregistrements au sous-sol près du garage. Vous trouverez là bas l’Agent Cecil.

infiltrer le Territoire des Vautours des Rues pour trouver une trace de Briggs, votre collègue disparu depuis peu et ne répondant à aucun appel depuis. Descendez jusqu’au garage pour au passage déclencher la mission secondaire Dysfonctionnement du serveur. Accomplissez cette mission ou allez directement chercher l’information voulue au fond à gauche de la pièce en cherchant des informations sur Antonowsky via la base de données « Dossiers ».

Puis, parlez à Cecil et prenez la direction du garage et montez dans la voiture pour être interrompu par Ulysses qui vous défend de partir, ce que vous ne respectez pas bien entendu. Vous vous rendez donc au Territoire des Vautours des Rues pour votre prochaine mission sous haute tension.

Objectifs secondaires

Cette quête Evaluation obligatoire contient 2 missions secondaires : Bon rétablissement, Lewis et Dysfonctionnement de serveur.

Bon rétablissement, Lewis

Vous recevez cette mission en vous dirigeant vers le bureau du Sergent Reed. L’Agent Chessman vous demande de signer une carte pour le rétablissement de Lewis et d’en profiter pour la faire passer à d’autres collègues. Rendez-vous donc dans l’accueil du commissariat et scannez les différents collègues pour trouver Kowalski. L’homme est assis sur un banc en train de se lamenter sur des difficultés personnelles du côté est de la pièce, prenez le temps de le rassurer. Vous devez en suivant trouvez l’Agent Kurtz. Pour cela, direction les vestiaires puis les douches. Il vous demandera de lui ramener sa serviette, allez la chercher aux vestiaires et revenez pour qu’il signe la carte.

Puis, descendez au sous-sol au stand de tir pour trouver l’Agent O’Neal qui vous demandera de l’aider dans ses exercices. Pour cela, visez les cibles et faites au moins 15 points (facile, non ?) pour accéder à la suite de la mission. Enfin, rendez-vous dans le garage pour trouver le Sergent Reed (que vous devez rencontrer pour la mission principale d’ailleurs) pour lui demander de signer après une brève conversation pour terminer la mission.

Dysfonctionnement de serveur

Vous déclenchez cette mission en partant pour le garage à la fin de la mission. La salle des archives étant en panne, vous devez examiner toutes les baies de serveurs pour trouver le corrompu. Scannez toutes les baies de la pièce pour trouver la défectueuse, pour nous ce fut la baie la plus à droite de la pièce, près du bureau en bois. Une fois scanné, vous terminez la mission.

