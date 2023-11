Guide RoboCop: Rogue City

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur RoboCop: Rogue City. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ RoboCop: Rogue City

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu RoboCop: Rogue City. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation RoboCop: Rogue City

Robocop: Rogue City est un jeu d’action en vue à la première personne dans lequel nous incarnons le mythique RoboCop, de son vrai nom Alex Murphy, qui tente encore et toujours de faire respecter l’ordre au sein de sa ville de Detroit mise à mal par le nouveau gangster The New Guy in Town.

Le jeu se composera de phases de combats où des ennemis vous affronteront par pelletées avec 20 armes différentes disponibles (dont la mythique Auto 9 aux munitions illimitées), tandis que l’on devrait avoir la possibilité de réaliser divers choix pour orienter notre aventure. A noter que l’action original de la saga, Peter Weller, sera de nouveau aux commandes du doublage du héros mécanico-humanoïde et a même participé à de la motion capture pour l’occasion.

Quand et où sort RoboCop: Rogue City

RoboCop : Rogue City est disponible depuis le 2 novembre exclusivement sur consoles de génération actuelle, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC (Steam et Epic Games Store). Le jeu devait également sortir sur Nintendo Switch mais le studio a abandonné la plateforme de Nintendo pendant le développement.

Le jeu est-il canonique à la franchise ?

Le jeu proposera une histoire inédite, située entre le deuxième et le troisième film de la franchise. L’histoire du jeu devrait durer entre 8 et 10h en ligne droite, comptez 15h minimum pour le 100%.

Le jeu possède-t-il une composante en ligne ?

Non, RoboCop: Rogue City est un jeu exclusivement solo développé sous Unreal Engine 5 et ne dispose pas de fonctionnalités en ligne.

Quelles sont les particularités du gameplay de RoboCop: Rogue City ?

Outre le fait de diriger le policier 50% robot, 50% homme en vue à la première personne pour défaire les vilains de Détroit, vous allez pouvoir explorer des zones ouvertes où vous attendent des objectifs vous permettant de rendre la justice à votre façon. Plusieurs mécaniques seront à votre disposition comme la recherche de preuves ou encore des interrogatoires avec une certaine attention aux choix que vous ferez car ils pourront déterminer le destin de vos concitoyens mais aussi le bilan final de votre mission.

Quels sont les protagonistes de cette épopée mécanoïde ?

Outre notre cher Alex Murphy alias RoboCop, les connaisseurs de l’univers du policier de fer reconnaîtront des personnages issus de la franchise hollywoodienne, comme par exemple sa première partenaire Anne Lewis, le sergent Warren Reed et le président de l’OCP dit « le Vieux ». Mais il nous faut aussi présenter les nouveaux personnages dont un certain Max Becker, qui n’est autre qu’un employé de l’OCP, mais aussi Morgan, un ingénieur de l’OCP et enfin Olivia Blanche, une psychologue, tous deux aideront RoboCop dans ses missions.

Parmi les autres personnages, on retrouve Pickles, un SDF devenu indic de la police ou encore la journaliste Samantha Ortiz. De plus, les antagonistes sont incarnés par Soot, le chef du gang des Torch Heads, ainsi que Spike, à la tête du gang de motards des Street Vultures. Ils se sont tous les deux ralliés à un nouveau chef du crime, The New Guy in Town.

Sera-t-il disponible dans le Xbox Game Pass ?

Il n’y a pas d’informations à cette heure concernant une disponibilité prochaine dans le service de jeux de Microsoft.

Où acheter RoboCop: Rogue City au meilleur prix ?

Pas d’édition collector mais une édition Alex Murphy

A noter que contrairement à Goldorak: Le festin des loups, une autre licence mythique des années 80, RoboCop: Rogue City ne proposera pas de coffret collector, mais uniquement une édition Alex Murphy contenant quelques avantages numériques.

Le jeu de base

48h d’accès anticipé

L’arme secondaire Fusil de l’OCP

L’arme Auto-9 version Prototype

L’armure endommagée du premier film RoboCop

Un artbook digital

En bref

RoboCop: Rogue City

Éditeur : Nacon

: Nacon Développeur : Teyon

: Teyon Genre : Jeu d’action en vue FPS

: Jeu d’action en vue FPS Prix : 50€

: 50€ Console : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X|S Date de sortie : 2 novembre 2023

: 2 novembre 2023 PEGI 18

Site officiel