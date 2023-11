A la recherche de Soot | Soluce RoboCop Rogue City

Vous débarquez pour la première fois dans le centre-ville de Detroit. Dans le cadre de cette mission, quatre objectifs/missions secondaires seront à trouver et à terminer, ils se nomment Le dealer à prix réduit, Véhicule volé, Temps du repentir et Qui a tué Casey Carmel ? et sont détaillés en fin d’article.

Trame principale

En avançant sur la rue principale, vous tomberez face à une salle d’Arcade « Game Club » à l’enseigne néon. Après la scène, fouillez la salle principale à la recherche d’éléments pouvant vous faire obtenir un mandat de perquisition. Vous pouvez scanner divers éléments pour vous rapporter de l’expérience mais le seul élément vous permettant de faire progresser l’enquête est l’adolescent dans les toilettes présentes dans la salle la plus à l’ouest. Assis sur une cuvette, le mineur est sous l’emprise de psychotropes. Fort de cette découverte, entrez dans le sous-sol dans lequel est rentré le patron de la salle d’arcade en défonçant la porte.

En descendant, vous devrez éliminer une dizaine d’ennemis en trois vagues tout au long du couloir, jusqu’à parvenir dans une salle comportant un néon NUKE. Fouillez au passage toutes les pièces adjacentes, bureaux et autres étagères, des preuves d’infraction s’y trouvent. Dirigez-vous vers une double-porte dans le fond et parlez au responsable de l’arcade. Défoncez la porte et tuez trois assaillants. Fouillez la pièce de fon en comble et scannez le côté gauche du bureau pour trouver un bouton sur lequel appuyer.

Grâce à cette manipulation, vous débloquez le trophée Au peigne fin 🏆. Dirigez-vous dans la pièce précédente et entrez dans la zone nouvellement ouverte à gauche du logo lumineux pour trouver des preuves d’infraction et surtout une disquette d’entraînement OCP permettant de gagner un point de compétence. Cette action vous permettra de débloquer le trophée J’en prendrai pour un dollar 🏆 correspondant à la première trouvaille d’une telle disquette.

Dans le bureau du propriétaire, vous trouverez des objets demandant des compétences particulières pour être examinés notamment les Liens du propriétaires de l’arcade, un objectif secondaire, ainsi qu’un coffre-fort. Pour activer la suite de la mission, scannez le dessus du bureau pour trouver des photos prises devant la Maison hantée, mais aussi un téléphone et un cahier de notes d’appel. Ressortez ensuite en direction de la rue en suivant les indicateurs.

Après la scène, prenez la direction de la Maison hantée en prenant vers l’est. Vous déclenchez à ce moment une mission secondaire Véhicule volé (détails plus bas) que nous vous conseillons de suivre pour parvenir au lieu de la suite de cette quête à la fin de la quête secondaire. Sinon, suivez le marqueur de quête jusque sous un pont et continuez un peu plus loin pour trouver l’entrée de la maison hantée.

Là, éliminez 6 ennemis au sol, ainsi qu’une mitrailleuse à l’étage et un homme encore plus haut, et grimpez en passant par la droite de la zone. Tuez de nouveaux ennemis et grimpez l’escalier. Dans le prochain appartement, de nombreux ennemis vous y attendent, ainsi que des preuves d’infraction et des charges de récupération OCP. Continuez et détruisez le mur pour trouver derrière 6 ennemis au sol et un ennemi à l’étage. Poursuivez en tombant dans la cage d’ascenseur, et ouvrez la porte pour trouver de nouveaux ennemis en prenant garde à la mitrailleuse automatique derrière le trou du mur, qui pourrait grandement vous affaiblir. Faites le tour par la droite, cassez le mur, tuez de nouveaux ennemis et progressez.

Ouvrez la porte sur la droite de la prochaine pièce pour trouver Pickles, l’indic de la police. Après la scène, ouvrez le conteneur OCP présent sur place et quittez les lieux en empruntant la cage d’escalier sur la droite et quittez la maison hantée. Après la longue conversation avec Pickles, si vous avez opté pour la réponse « Allons-y tout de suite » lors du dernier choix, vous déclencherez la mission secondaire Temps du repentir, consistant à ramener la montre de Briggs à sa famille (voir plus bas).

Pour la suite de la mission principale, vous allez devoir rouler jusqu’aux abattoir, lieu de tenue du concert de Soot. Mais avant de vous y rendre, vous allez devoir quitter les lieux et retourner au commissariat chercher Lewis. Pour cela, rendez-vous à votre véhicule sur l’avenue centrale de la ville pour clôturer cette mission et déclencher Dernier rappel pour Soot. Avant de partir, n’oubliez pas d’accomplir tous les objectifs secondaires présents en suivant notre guide ci-dessous.

Missions et objectifs secondaires

Cette mission principale A la recherche de Soot possède quatre missions secondaires ainsi que plusieurs objectifs que nous vous détaillons ci-dessous.

Le dealer à prix réduit

Dès votre arrivée sur les lieux, progressez dans la rue principale pour débloquer cette première mission secondaire en approchant d’une voiture de police aux gyrophares allumés. Dites à votre collègue que vous allez faire coopérer l’homme dans la voiture pour déclencher la mission. Elle consistera en la recherche d’un certain Maurice qui refourguerait de la drogue pas chère dans le coin.

Pour commencer, trouvez un téléphone public. Il y en a un sur le parking d’un supermarché au nord de votre position, mais vous pouvez en scanner une cassée en avançant un peu pour gagner de l’expérience. Prenez la petite ruelle à gauche après la prostituée et continuez sur la gauche de la devanture du supermarché pour le trouver. Après la scène, vous obtenez l’adresse de Maurice. Rejoignez l’entrée secondaire du bâtiment d’habitation en partant tout droit en direction du nord-est et ouvrez la porte en haut d’un petit escalier.

Grimpez à l’étage et pénétrez dans l’appartement vide avec la porte ouverte. Récupérez toutes les preuves d’infractions que vous trouverez (dans la salle de bain et dans la pièce principale notamment) puis utilisez votre vision sur la table à manger pour trouver de la Nuke en grande quantité. Scannez le sol pour trouver de traces de pas mais aussi un téléphone endommagé puis allez dans la pièce adjacente pour scanner une feuille pour permettant de valider ainsi l’objectif secondaire « Avertissement pour Maurice localisé » lors de votre prochaine évaluation. Enfin, scannez le lit pour trouver les horaires de lessive de l’homme.

Suivez les traces de pas pour sortir de l’appartement (le tapis d’entrée peut d’ailleurs être scanné lui aussi) et prenez à gauche. Une fois sur le toit du bâtiment, regardez la scène et réagissez rapidement pour tuer tous les assaillants de Maurice en un temps record dès qu’il vous sera possible de tirer. Pendant la discussion qui suit, vous devrez choisir entre deux réponses, mais puisque vous avez trouvé la lettre, vous pouvez indiquer à Maurice que Soot le recherche, entraînant la coopération de Maurice. Grâce à lui, l’adresse de la planque des trois dealers a été obtenu, vous permettant de validant cette mission secondaire.

Véhicule volé

Cette seconde mission secondaire se déclenche après votre sortie de la salle d’arcade. Suivez l’indicateur dans les ruelles pour rejoindre le garage de Ben et interrogez le garagiste sur le véhicule disparu. Si vous prenez la troisième phrase « Ce n’était pas mon intention », vous pourrez évoluer librement dans le garage. Scannez votre environnement pour trouver divers objets mais le plus important restent des dossiers fiscaux (déduction niveau 2 Scannage perfectionné requis) sur un établi proche de l’entrée et un document du service de voiture sur le bureau proche de Ben.

Retournez voir Ben et menacez-le de le dénoncer pour obtenir la localisation de Scott, son collègue potentiellement impliqué grâce à l’ouverture de son casier. Rejoignez le garage indiqué en direction du nord et entrez. Suivez les couloirs, ouvrez la porte plus loin à droite et localisez Scott dans une pièce fermée. La réponse n’aura que peu d’importance ici. Après la conversation, vous devrez éliminer 5 ennemis dans le garage avant de pouvoir le quitter.

Rendez-vous au garage clandestin, lieu où est situé la voiture de la nièce du maire, présent dans le quartier au nord-est de votre position actuelle. Passez le portail gris entrouvert et entrez dans le garage fermé. Des traces de pas révélées par votre scan indiquent une entrée secrète derrière un mur. Dans le coin tout de suite en entrant à gauche, vous trouverez un bouton caché qui vous ouvrira une porte plus loin et démarrera un combat. Quelques ennemis vous attendent, tandis que derrière la rideau métallique vous attendent de très nombreux autres ennemis. Une fois tout le monde à terre, grimpez à l’étage via les escaliers. Une pièce secrète se trouve dans une pièce adjacente à l’ouest du garage, dans laquelle vous trouverez des traces d’infraction. Traversez le pont métallique, tuez quelques ennemis et appuyez sur le bouton rouge de l’autre côté pour ouvrir la cabine de peinture.

Descendez pour retrouver la voiture sur votre droite et retournez dans la rue pour lancer une scène. Vous disposez de deux choix à ce stade pendant votre conversation avec Scott :

« Non, vous êtes en état d’arrestation », vous faisant ainsi respecté la loi

« Vous pouvez aller chercher la voiture vous-même », vous aurez ainsi servi la population

La fin de cette conversation vous permet de valider cette mission secondaire.

Temps du repentir

RoboCop souhaite que Pickles ramène la montre de Briggs à sa femme. En sortant de la maison hantée, la quête se déclenche. Entrez dans le bâtiment face à vous et grimpez au deuxième étage. Frappez à la porte indiquée et suivez la scène. Epuisez toutes les options de dialogue pour vous faire charger d’aller prévenir le fils de Briggs, Daniel, de rentrer chez lui. Sortez du bâtiment et prenez en direction du sud-est pour trouver deux ados sur un terrain de basket.

Puis, avancez en direction du sud pour trouver des dessins à la craie contre un muret au fond de la zone. Attendez que la barrière s’ouvre et fouillez la zone à la recherche de Daniel. Scannez le déversement d’essence pour trouver de traces de pas taille 40, mais rendez-vous à l’est près de l’arrière d’un camion pour trouver des traces de craie au sol. Frayez-vous un chemin en poussant le camion et avancez dans la ruelle pour entendre des coups de feu. Dans la zone suivante, vous trouvez Daniel et ses amis en train de s’exercer avec une arme à feu. Après la longue scène, vous voilà libre de poursuivre, cette quête étant terminée.

Qui a tué Casey Carmel ?

Détails à venir…

Réussir cet objectif secondaire pour permettra de débloquer le trophée Dur à cuire 🏆.

Infractions

Tout au long de cette mission et de votre visite en centre-ville, vous trouverez des infractions que vous pouvez relever pour de l’XP. Pour cela, repérez par exemple des voitures mal garées, qui semblent contaminer les rues, ou encore des individues en plein acte d’incivilité, puis révélez les infractions et dressez des contraventions. Pour les repérer, n’hésitez pas à avoir recours à votre vision de RoboCop. D’ailleurs, la première fois que vous dresserez une contravention, vous débloquerez le trophée Faire respecter la loi🏆.

Pour tout savoir sur le jeu ou découvrir tout ce qu'il a à vous proposer, n'oubliez pas de venir parcourir notre FAQ complète qui répondra à toutes vos questions sur RoboCop Rogue City.