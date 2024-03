Cyberpiste | Soluce RoboCop Rogue City

Une fois dans la ville, dirigez-vous tout près d’ici vers l’hôtel du Dr. Blanche. Deux objectifs secondaires sont également à effectuer ici, la suite de Une affaire louche de la quête précédente, Qui a tué Simon Page ? ainsi que trois petits objectifs divers Servir et Protéger.

Trame principale

Une fois dans l’hôtel du Dr. Blanche, interrogez la réceptionniste pour obtenir le numéro de chambre du docteur. Grimpez tout en haut et trouvez la chambre 405. Parlez au Dr. Blanche dans sa chambre, réalisez une nouvelle séance de psychologie (répondez « En effet » pour obtenir la meilleure réaction), puis examinez l’ordinateur pour récupérer les coordonnées du dispositif de géolocalisation.

Un livreur étrange vient ensuite vous targuer à travers la porte. La porte s’ouvre devant des mercenaires. L’hôtel est en feu, vous allez devoir fuir, protéger le docteur, éliminer les ennemis et sauver les potentiels innocents présents ici.

Pour cela, prenez à droite puis descendez d’un étage. Suivez le couloir plein d’ennemis puis prenez à gauche et entrez dans un appartement. Défoncez le mur fragile, puis un second avant de sortir grâce à la porte plus loin. Descendez encore d’un étage, et au bout du long couloir, repérez le gros feu et ouvrez la porte se trouvant juste à gauche pour sauver un petit chat et obtenir le trophée Un véritable héros 🏆.

Revenez sur vos pas en direction du sud et descendez deux escaliers afin de tomber sur la réceptionniste et de nouveaux ennemis à abattre ainsi qu’un conteneur OCP. Enfin, dirigez-vous vers le nord pour trouver la vanne du système d’arrosage et tournez-la.

Montez l’escalier, tuez trois nouveaux ennemis puis sortez dans la rue pour confier le Dr. Blanche à Lewis. Une fois dans la rue, suivez le signal indiqué à l’écran en haut à droite en vous dirigeant vers le nord puis vers l’ouest quand vous atteignez une petite ruelle. Sur la droite du magasin se trouve une benne rouge, parlez à l’homme tout près et scannez la benne pour trouver une bouche d’égout.

L’homme vous recommande plutôt de passer par l’entrée principale située derrière le supermarché. Là, vous trouverez l’entrée des égouts. Suivez les conduits en direction du sud-est puis de l’est pour trouver des corps à scanner puis des mercenaires à éliminer.

Un peu plus loin, rétablissez le courant sur l’estrade bétonnée sur la droite puis faites demi-tour et allez vers l’ouest pour pouvoir utiliser la manette murale ouvrant la vanne anti-inondation. Eliminez les ennemis et dans la pièce suivante, scannez les documents et serveurs et sortez de l’autre côté. Dans une pièce adjacente se trouve une disquette d’entrainement OCP. Poursuivez en direction du sud pour tomber face à un nouvel ennemi.

Dès que vous repérez une tourelle, soit vous courez pour vous mettre à l’abri, soit vous tenter de la pirater. Pour cela, suivez les câbles la reliant à un ordinateur et piratez-le pour qu’elle arrête de vous attaque et vous aide même. Cela débloque aussi le Trophée Peut être utilisé contre vous et il est préférable que vous le réalisiez maintenant.

Après la première tourelle, dans une pièce vous trouverez un Sans-abri apeuré et un conteneur OCP. Revenez sur vos pas et montez l’escalier de la pièce avant la tourelle. Piratez la tourelle suivante et faites exploser une mine au sol devant la troisième tourelle pour progresser sereinement.

Ouvrez la porte à côté, montez les escaliers et défoncez la porte pour trouver un dernier groupe d’ennemis. Puis, fouillez la salle de guerre des mercenaires pour scanner un ordinateur, des cartes et documents dans le bureau du fond. Quittez la zone en trouvant le conteneur OCP non loin d’ici avant d’emprunter la double-porte indiquée.

Une fois dans la rue, rejoignez votre voiture. Cela met fin à la mission et vous permet de passer à la prochaine, Le Grand Patron en personne.

Objectifs secondaires

Cette nouvelle quête vous donne l’opportunité de procéder à deux nouveaux objectifs secondaires : Une affaire louche et Qui a tué Simon Page ? dont voici les solutions complètes.

Une affaire louche

Concernant la suite de cette affaire démarrée dans la quête précédente, rendez-vous au sud-est de la zone, passer sous un pont pour trouver Ulysses. Si vous souhaitez lui témoigner du soutien, proposez-lui de se joindre à vous pour l’intervention et il appréciera.

Rendez-vous à la poissonnerie et éliminez tous les gangsters s’y trouvant. Dans la dernière pièce, défoncez la porte et tuez brutalement le dernier gangster pour libérer Lawrence et retournez dans la rue pour terminer l’objectif secondaire.

Qui a tué Simon Page ?

Pour trouver cet objectif non marqué au début de la mission, vous allez devoir aller proche du cinéma de la ville au sud-est, pour trouver des banderoles de police et une voiture. Parlez à vos collègues pour découvrir qu’il s’agit sûrement d’une histoire de meurtre.

Examinez la voiture garée ici ainsi que le corps s’y trouvant en scannant l’arrière de la voiture, le logo MagnaVolt sur le côté droit puis ouvrez le capot et désactivez les fusibles pour ouvrir la voiture. Scannez le cou de la victime, son téléphone dans la main droite ainsi que la boucle d’oreille sur le siège passager.

Vous décidez de vous rendre à son bureau, vers l’ouest, bâtiment rouge, et grimpez au deuxième étage. Tout en haut vous y rencontrerez la collaboratrice de Simon Page qui tente d’ouvrir la porte. Défoncez la porte et fouillez le bureau de l’homme en scannant les dossiers au centre, l’ordinateur à droite et le téléphone à gauche.

Vous apprenez le nom de la propriétaire de la boucle d’oreille, une certaine Gloria Lindberg, dont les appartements se trouvent non loin d’ici. Une fois sur place, montez à l’étage et frappez chez la femme qui vous ouvre.

Vous pouvez scanner son environnement comme la boucle d’oreille dans la salle de bains à gauche, la bouteille de vin sur la table basse, le carnet de d’emploi du temps sur le bureau dans la chambre, mais aussi les somnifères dans la cuisine et surtout la corde de bondage dans le dressing, similaire à la scène de crime. Parlez à Gloria pour apprendre que c’est probablement son assistante, Amanda, qui a tué Simon Page. Quittez les lieux pour retourner au bureau de Simon Page et vous rendre compte que son assistante, Agatha, est la meurtrière, qui l’a éliminé par jalousie.

Sur place, la femme ayant disparu, fouillez le bureau pour trouver un bouton secret près de l’écran du PC sur le bureau. Puis, trouvez le code de la porte tout près ou piratez le système pour entrer. Derrière la porte dérobée, vous trouverez Agatha. Confrontez-la et retournez dans la rue pour terminer l’objectif secondaire.

Si vous souhaitez tout savoir sur RoboCop Rogue City, n’hésitez pas à vous rendre sur notre FAQ complète qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus.