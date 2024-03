Emeutes le soir de l’élection | Soluce RoboCop Rogue City

Vous voici au cœur de la dernière quête se déroulant au cœur de la ville. Après un début mouvementé, vous devrez passer par quatre objectifs à réaliser avant de poursuivre votre recherche de Wendell.

En arrivant dans la ville, vous remarquez que la ville est en feu et vidée de ses habitants, apeurés. Les élections ont eu lieu ce soir et vous allez pouvoir voir les conséquences de vos choix et soutiens.

Dès votre débarquement de voiture, éliminez les quelques ennemis qui s’opposent à vous. Puis dirigez-vous vers le nord et éliminez ceux qui se trouvent devant l’estrade du maire, dont vous découvrez l’identité ensuite en descendant sur les berges derrière la scène.

Vous voici ensuite attaqués par une horde de droïdes que vous devez obligatoirement repousser pour laisser le temps à Ulysses de trouver la trace de Wendell. Suite à cet affrontement, et avant de poursuivre votre recherche de Wendell, vous allez devoir accomplir les 4 derniers objectifs en ville, intitulés Bâtiment en feu, La revanche des Vautours des Rues, L’ED-209 riposte et Fusillade au magasin de location de vidéos.

Voici les détails pour parvenir au bout de ces quêtes annexes devenues principales ici et que vous devez accomplir seul sans Lewis restée protéger Ulysses. A noter que pendant toute cette phase intense de quêtes successives, vous croiserez des Têtes brûlées, mercenaires et autres ennemis dans les rues de la ville. Nous vous recommandons l’ordre suivant pour réaliser vos quêtes, plus logique dans la progression.

Bâtiment en feu

Le bâtiment en feu signalé par le chef des pompiers se trouve au sud-est de votre position initiale (scène de l’élection), en plein milieu de la zone. Une fois devant, entrez par la porte principale, et montez tout droit après avoir croisé Daniel, le petit de Briggs rencontré plus tôt. Dans la porte tout de suite en face, vous trouverez un innocent coincé que vous libérez.

Montez au premier étage et allez au bout du couloir libérer un nouvel innocent dans son appartement. Vous trouverez son chat perdu sur une armoire dans le coin d’une pièce adjacente. Revenez sur vos pas et grimpez au second étage pour aller au fond à gauche. Vous y trouverez la femme de Briggs.

Vous devez désormais l’évacuer jusque dans la rue en la portant et en faisant gaffe à ne pas trop trainer ni vous approcher des flammes, surtout de l’escalier pour y arriver. Une fois ceci fait, la mini-quête s’achève après une cinématique.

Fusillade au magasin de location de vidéos

Cette fusillade est en réalité un objectif secondaire de la mission et n’est donc pas obligatoire. Voici tout de même la façon de réussir rapidement cet interlude. Vous le trouverez au nord-est du bâtiment en feu, près du cinéma, vous y êtes déjà allé.

Vous y trouverez une bonne douzaine d’ennemis à abattre avant d’aller discuter avec le vendeur du magasin qui s’est retranché dans une remise et qui vous retrouve dans la pièce principale dès la fin de la fusillade. Retournez ensuite dans la rue pour clôturer cet objectif.

La revanche des Vautours des Rues

Poursuivez toujours vers le nord-est pour pénétrer dans le garage clandestin déjà visité auparavant, derrière le gros portail gris. Eliminez pléthores d’ennemis se trouvant ici, puis revenez au rez-de-chaussée pour trouver un tableau avec des cartes, photos et plans qu’il vous faudra scanner pour découvrir les raisons de leur présence ici.

Retournez ensuite dans la rue pour partir en quête de la bombe pouvant servir à faire exploser le pont visé par les Vautours des Rues. Pour cela, partez en direction de l’ouest. Passez à côté du supermarché, et rejoignez l’entrée principale des égouts visités plus tôt. L’entrée est cette fois gardée par des vauriens. Faites attention au soldat qui prévient les renforts, essayez de l’éliminer dès que possible.

Une fois dans les égouts, un message à l’écran vous apprendre que des explosifs lourds sont présents ici. Il vous faudra tuer tous les ennemis de la pièce suivante, sans jamais tirer sur un seul baril explosif sous peine de provoquer l’explosion du pont.

Visez donc bien les têtes voire les pieds de vos ennemis et ne vous dispersez pas pour ne pas courir à la catastrophe. Vous pouvez aussi les attraper à mains nues et les lancer plus loin. Une fois en bas et tout le monde éliminé, approchez-vous de la bombe pour la désamorcer.

Vous allez devoir débrancher les câbles de la tension la plus élevée à la tension la plus basse soit dans cet ordre-là de gauche à droite, et en moins d’une minute :

2-1-3

2-1-3

3-2-1

Une fois la bombe désarmée, ressortez dans la rue pour affronter une dernière vague d’ennemis et ainsi mettre un terme à cet objectif.

L’ED-209 riposte

Enfin, dirigez-vous vers le sud-est, vers le palais de justice, pour affronter votre dernier ennemi pour cette mission, le robot ED-209 de l’EXPO et ses projectiles une fois de plus. Attention ici, vous serez également affronté par des Têtes brûlées et des Vautours des Rues en même temps.

Comme d’habitude, cachez-vous un minimum et lancez des projectiles explosifs pour avancer plus vide dans la barre de vie. Prenez garde aux ennemis sur les toits, à moto, mais aussi aux tourelles présentes à l’arrière des voitures. Une fois les ennemis à terre, l’objectif s’accomplit automatiquement.

Après avoir accompli ces 4 objectifs, la quête s’arrête instantanément et est remplacée tout de suite par la suivante, Trace de Wendell, car Ulysses à trouver l’origine du signal envoyé par l’homme.

Si vous souhaitez tout savoir sur RoboCop Rogue City, n’hésitez pas à vous rendre sur notre FAQ complète qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus.