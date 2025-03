RoboCop reprend du service dans un nouveau standalone pour RoboCop: Rogue City, intitulé Unfinished Business

Le passé de RoboCop refait surface

Que vous possédiez déjà RoboCop: Rogue City ou non n’a pas d’importance, car cet Unfinished Business pourra jouer séparément du premier épisode. Il s’agira d’une nouvelle aventure qui sera a priori un peu plus courte que le premier jeu, et qui nous racontera comme notre héros mi-homme et mi-machine (et re mi-homme derrière) va nettoyer l’Omni Tower, complétement infestée par des mercenaires d’élites.

En plus de ce carnage programmé, on en apprendra un peu plus sur le personnage grâce à des flashbacks qui nous permettront de jouer Alex Murphy avant qu’il ne soit pimpé de cette manière. De quoi faire un appel du pied très appuyé aux fans de la licence, qu’ils aient joué à Rogue City ou non.

Standalone oblige, le gros du gameplay ne sera pas bouleversé ici et les bases de RoboCop: Rogue City seront les mêmes ici. On retrouvera néanmoins de nouveaux finish moves, ainsi que des armes jamais vues auparavant, pour mieux faire couler le sang.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business sortira quelque part durant cet été, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.