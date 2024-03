Sans issue | Soluce RoboCop Rogue City

Pour commencer cette mission, vous découvrez le quartier flambant neuf de Delta City en pleine construction. Avancez sur le seul chemin disponible vers le sud, passez le club X sur la route, et descendez dans la fosse de construction d’un bâtiment, qui se révèle être une arène de combat après une cinématique.

Rien de plus à savoir ici, il s’agit de vagues d’ennemis armés de lance-roquettes, grenades et fusils classiques tandis que des snipers ne vous louperont pas. Prenez garde à économiser votre vie car ces affrontements seront longs. Vous trouverez un conteneur OCP juste après les bâtiments rouges que vous passez dans un couloir avant de tomber dans une seconde arène de combat après le tube en béton.

Après la seconde arène, repérez la position du sniper au nord-est et grimpez jusqu’à sa planque pour voir arriver de nouveaux ennemis dans l’arène traversée juste avant, libérant un passage vers la suite du niveau une fois tout le monde à terre. Vous pouvez ici utiliser le sniper explosif mais restez prudent, vous êtes particulièrement à découvert ici.

Une nouvelle vague d’ennemis vous attend dans le garage suivant, attention à la tourelle utilisée par un soldat dès l’entrée, elle fait mal. Une fois dans le garage, allez tout au fond et sortez par le côté nord.

Montez les escaliers, pirates les tourelles et éliminez une nouvelle vague de robots. Avancez dans la cage d’escaliers suivante en veillant à ramasser au passage toutes les vies et munitions, puis grimpez tout en haut pour trouver de nouveaux ennemis et tourelles. Puis prenez la direction du nord-est et utilisez l’ascenseur pour rejoindre le dernier étage du bâtiment.

Après la cinématique et la trahison des soldats envers Antonowsky, vous poursuivez l’homme à travers le bâtiment jusqu’à une terrasse. Une cinématique s’enclenche entrainant la fin de votre ennemi juré. Vous obtenez le trophée Je ne viens pas vous arrêter 🏆, cette fois-ci, en repartant au commissariat pour l’avant-dernière quête du jeu, Un shift de plus.

