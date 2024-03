Suivez le couloir et prenez votre place sur le podium. Pendant la présentation, vous allez devoir annoncer publiquement votre choix politique entre les deux candidats, favorisant forcément son intention de vote par le public.

Après la cinématique, la situation dérape et vous allez devoir enchaîner plusieurs Hall d’exposition et vagues d’ennemis et robots de tous les côtés pour vous en sortir. Quand vous terminerez une salle, prenez le temps de fouiller, refaire votre stock et votre santé avant d’ouvrir la porte menant à la suite car cela enchaînera rapidement après avec la nouvelle vague d’ennemis.

En entrant dans la troisième salle, vous tomberez sur un prototype amélioré de l’ED-209, le robot surpuissant de l’OCP déjà battu à l’Aciérie. Utilisez les mêmes stratégies et surtout les armes comme le lance-roquettes et les mines pour l’affaiblir le plus vite possible et vous en sortir.

Enfin, trouvez le générateur d’IEM en suivant Becker dans la salle suivante. Antonowski l’a saboté et vous laisse en cadeau de multiples robots à affronter une fois de plus tandis que Becker fuit. Utilisez les bidons et l’environnement pour vous libérer de l’attaque puis montez l’escalier et poursuivez votre fugitif.

Mais vous êtes atteint d’un nouveau dysfonctionnement. Suivez les routes qui se libèrent au fil de vos hallucinations et affrontez les ennemis qui s’opposent à vous en chemin dans l’entrepôt. Vous êtes finalement attrapé par votre ennemi et suspendu à un gros crochet, inerte. Vous êtes récupéré par vos collègues et réveillé dans la cellule de maintenance, lorsque la quête se termine et enchaîne avec la suivante, Répondre à l’appel.

Si vous souhaitez tout savoir sur RoboCop Rogue City, n’hésitez pas à vous rendre sur notre FAQ complète qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus.