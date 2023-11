Dernières nouvelles | Soluce RoboCop Rogue City

Après l’édition perturbée du journal télévisé, vous prenez le contrôle de l’agent Alex Murphy aka RoboCop, en route vers la chaîne de télévision attaquée. Suivez la route vers le nord puis tournez vers l’Est et approchez du bâtiment. Après la scène, entrez dans le bâtiment pour attaquer vos premiers ennemis dans la première pièce.

Visez principalement le coeur ou la tête pour plus de dégâts et espérer une mort sur le coup. La vision de RoboCop (L1 sur PlayStation) vous permet de repérer dans l’environnement les objets utiles pour vos attaques, tandis qu’un focus sera automatiquement fait sur les ennemis entrant dans votre champ de vision.

Une fois tous les ennemis tués, ramassez vos munitions et éventuels médipack et repérez une preuve d’infraction derrière le comptoir d’accueil. Ces objets sont nécessaires pour faire gonfler le score de votre mission et espérer un grade A.

Ensuite, poursuivez par le fond du hall pour déclencher un second combat dans le couloir des ascenseurs. Descendez tout le monde et activez l’ascenseur signalé pour déclencher une scène. Descendez l’escalier, et trouvez dans l’alcôve à gauche juste en bas un portefeuille volé (preuve d’infraction). Avancez dans le couloir et trouvez une charge de récupération OCP (de la vie supplémentaire) dans une pièce à gauche, avant de défoncer la porte située à droite. Profitez du laps de temps ralenti pour éliminer le plus d’ennemis.

Parmi les combats de cette première quête, vous pouvez être en sorte de débloquer déjà plusieurs trophées, comme par exemple le trophée Retrait sur des prises 🏆, vous demandant de jeter un objet sur un ennemi. Pour cela, approchez d’une chaise, d’une bonbonne ou autre et lancez-les sur un ennemi (Carré puis R1 sur PlayStation). Un autre trophée pourrait lui aussi être facile, le trophée Ferme ta braguette 🏆, vous demandant de tirer dans les parties intimes d’un de vos ennemis. Il suffit juste de bien viser.

Avancez et dans la grande pièce suivante, prenez vers la gauche mais avant de montrer les petits escaliers où vous attendent de nouveaux ennemis, repérez une pièce à droite contenant un homme décédé qu’il vous faudra scanner pour trouver une nouvelle preuve d’infraction, et deux charges de récupération d’OCP dans la pièce juste à côté. Dans le couloir suivant, éliminez les ennemis et pensez à récupérer les objets d’infraction ou les vies supplémentaires.

Faites un nouveau bain de sang dans la pièce ouverte suivante qui se trouve être la cabine de maintenance recherchée, puis allez vers l’est pour trouver dans un coin une armoire électrique et interagissez avec en la scannant. Après la scène, vous débarquez à l’étage du studio télé et devez faire à nouveau usage de vos armes. A noter que vous trouverez pour sûr des preuves d’infraction et des charges de récupération dans les pièces adjacentes au couloir central. Avancez de salle en salle en éliminant pléthores d’ennemis, jusqu’à parvenir à une double-porte verrouillée.

ATTENTION : vous allez devoir défoncer la porte et tuer le plus vite possible vos ennemis avant que ceux-ci ne collent une balle dans la tête des otages, vous privant ainsi de précieux points pour le rang maximum du niveau, garder les otages en vie étant un des objectifs secondaires de la mission.

Montez ensuite les escaliers et suivez les différents couloirs de la zone en travaux en prenant bien soin de fouiller toutes les pièces adjacentes. Attention, ce nombreux explosifs vous seront lancés dessus. Une fois le vide fait, montez aux escaliers au fond de la pièce et suivez le couloir pour être surpris par une bombe.

Votre casque légèrement endommagé, poursuivez en passant par le rideau métallique pour trouver de nouveaux ennemis à abattre en bande. Une fois devant le studio d’enregistrement, tuez les quelques ennemis et regardez la scène qui se déclenche. Après celle-ci, vous allez revenir au commissariat. Cette mission étant à présent terminée, vous obtenez le trophée La nuit ne fait que commencer 🏆.

