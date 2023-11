Incident Isolé | Soluce RoboCop Rogue City

De retour au commissariat après votre première mission dans RoboCop Rogue City, suivez votre supérieur pour rejoindre une zone où vous serez interrogé et examiné dans le cadre de votre première évaluation. Au passage, vous déclencherez dans cette quête trois objectifs secondaires décrits en fin d’article, Verrouillé et chargé, Ça sent mauvais et Trop de plaintes.

Trame principale

Après avoir suivi votre supérieur jusqu’au lieu de l’évaluation, ouvrez la cellule de maintenance et suivez la scène. Vous obtenez ainsi vos premiers points de compétence. Nous vous conseillons de vous focaliser sur une seule compétence au début pour deux raisons distinctes :

L’obtention du trophée C’est en forgeant qu’on devient forgeron 🏆 dès que vous améliorez au maximum une compétence.

dès que vous améliorez au maximum une compétence. La possibilité d’obtenir plus d’expérience en récupérant les notes sur le terrain tout en indiquant sur votre carte les objets importants à récupérer, grâce aux différents rangs de la compétence Déduction.

Cette quête vous permettant de bénéficier de votre première évaluation en tant qu’Agent (servant de bilan de votre première quête), il vous faut au moins un grade A pour débloquer le trophée Agent du mois🏆et les 4 points de compétence associés. Ce grade est obtenu en réussissant une mission principale, si possible toutes les quêtes annexes associées et aussi en ramassant le plus de preuves d’infractions présentes sur place. Pas de panique, cette action est disponible durant tout le jeu et vous pouvez relancer une mission via le menu de chargement en utilisant une sauvegarde automatique.

Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, vous devez vous rendre au stand de tir à l’étage inférieur pour vous entrainer. Suivez le marqueur de quête et une fois sur place, essayez-vous au tir précis sur les cibles mouvantes. Notez qu’il vous faut tirer préférentiellement dans leur tête, et éviter qu’ils ne s’approchent au maximum de vous car au bout de 5 secondes d’avancement maximum, votre essai s’arrêtera validant votre score. Le score minimal pour valider la mission est de 50 points. Vous pouvez d’ailleurs obtenir ici jusqu’à trois trophées, le trophée Dix sur dix🏆 pour 150 points, le trophée Ce type est vraiment bon🏆 pour 200 points et le trophée SuperCop🏆 pour 250 points. Cependant, une progression supplémentaire et d’autres armes (don votre Auto-9) seront sûrement nécessaires.

Une fois ces essais achevés, vous devez retrouver vos collègues en salle de briefing pour en apprendre plus sur le lieu où se cache votre prochaine cible, le chef des têtes brûlées, Soot. Quittez le commissariat par le sous-sol et montez dans la voiture. Ce sera l’objet de la quête principale A la recherche de Soot. Mais avant de quitter le commissariat en vous rendant dans cette salle, vous pouvez accomplir les divers objectifs secondaires présents ici.

Objectifs secondaires

Dans cette seconde quête, vous disposez de plusieurs missions ou objectifs secondaires décrits en détails ci-dessous.

Verrouillé et chargé

Pour cette courte mission secondaire, entrez dans les vestiaires devant lesquels vous passez pour aller à la cellule de maintenance, puis aidez votre collègue au fond en forçant la porte de son casier.

Trop de plaintes

Dans la salle principale du commissariat au rez-de-chaussée, un de vos collègues vous demandera de l’aide pour traiter un afflux de plaintes. Ouvrez une seconde file d’attente en vous mettant à sa gauche et accueillez les habitants à tour de rôle. Vos réponses auront un choix important pour votre expérience eu égard de la loi ou concernant le regard de vos concitoyens sur vous (et ainsi la confiance qu’ils vous portent), engendrant des modifications éventuelles de trajectoire plus tard dans le jeu.

Amateur de chiens Si vous répondez « Vous perturbez l’ordre public », vous dresserez une contravention et aurez respecté la loi Si vous répondez « Non » vous émettrez un avertissement et aurez servi la population



Indic Si vous répondez « Vous pouvez espérer obtenir une réduction de peine », vous aurez servi la population Si vous répondez « Non, vous ne pouvez pas », vous aurez respecté la loi



Mère concernée Si vous répondez « Donnez-moi des détails », vous aurez servi la population Si vous répondez « Revenez dans 24 heures », vous aurez respecté la loi



Une fois ces trois habitants aidés (ou non), la mission s’achève, vous libérant de vos obligations administratives.

Ça sent mauvais

En remontant du stand de tir, une collègue vous alpaguera pour vous demander un service : amener un homme ivre en cellule de dégrisement au sous-sol, votre collègue étant dégoûté par un vomissement récent. Saisissez l’homme et descendez les escaliers. Déposez l’homme sur son lit dans une cellule libre pour valider l’objectif.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu ou en découvrir davantage sur ce qu’il propose, vous pouvez parcourir notre FAQ complète qui répondra à toutes vos questions.