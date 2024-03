Renaître de ses cendres (Fin) | Soluce RoboCop Rogue City

Pour parachever votre quête de liberté pour la ville de Détroit, vous vous rendez au quartier général de l’OCP complètement ravagé alors qu’une attaque est en cours.

Une fois sur place, avancez dans la salle principale et rejoignez comme précédemment le bureau du directeur. Une cinématique sur place vous fait rendre compte que le Grand Patron n’est pas vraiment mort et est revenu sous forme mécanique au sein d’un ED-209 surpuissant.

Vous allez devoir l’affronter dans un ultime combat intense se déroulant à la fois dans les bureaux mais aussi dans le parking, puis dans la grande salle d’accueil du bâtiment au rez-de-chaussée.

Evitez au maximum ses projectiles et lancez le plus possible d’explosifs sur sa carcasse et évitez de trop vous en approcher sous peine de vous faire scier… littéralement. Visez principalement les points symbolisés par un trèfle nucléaire sur son torse à sa droite. Au bout d’un moment, il deviendra littéralement incontrôlable, restez très mobile et évitez les torpilles et autres attaques chargées qu’il vous enverra. Nous vous recommandons d’utiliser un lance-roquettes si vous en trouvez un pour contrecarrer ses attaques.

A la fin du combat, une cinématique se lance. Le robot est piégé et un choix multiple s’impose à vous :

Si vous choisissez de « Le sauver » , un bloc de béton se décrochera et menacera RoboCop qui sera sauvé par le Grand Patron in extremis, au péril de sa vie. Il semblerait que ce soit la meilleure fin pour les autres personnages.

, un bloc de béton se décrochera et menacera RoboCop qui sera sauvé par le Grand Patron in extremis, au péril de sa vie. Il semblerait que ce soit la meilleure fin pour les autres personnages. Si vous choisissez de « Le laisser mourir » , le bâtiment s’écroulera sur le robot qui le tuera mais vous garderez le poids de cette culpabilité.

, le bâtiment s’écroulera sur le robot qui le tuera mais vous garderez le poids de cette culpabilité. Si vous choisissez de « Le tuer », RoboCop s’acharnera sur lui et finira par le débrancher. Le plafond s’écroule alors et vous fuyez.

Il ne vous reste plus qu’à regarder la longue cinématique dans laquelle vous apprenez ce qu’il est advenu de la ville après les événements de l’OCP. En fonction de votre choix final, les personnages que vous aurez rencontrés aurons un avenir différent, plus ou moins radieux. Dans tous les cas, la quête s’achève ici et vous obtenez le trophée « Bien tiré, Fiston »🏆.

Félicitations, vous venez de terminer l’aventure de RoboCop Rogue City. Merci d’avoir suivi cette solution complète à nos côtés. N’oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ce qu’il faut savoir sur RoboCop Rogue City dans notre grande FAQ sur le jeu.