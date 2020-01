Soluce Tokyo Mirage Sessions FE Encore – Guide complet

A sa sortie en 2016 sur Wii U, Tokyo Mirage Sessions FE n’avait pas fait grand bruit, si ce n’est en dehors de sa direction artistique si particulière. Le jeu revient aujourd’hui avec un portage Switch, qui lui permettra de s’adresser à un plus grand nombre de joueurs. Si vous n’avez pas suivi l’actualité du jeu à sa sortie, voici tous les éléments à retenir de la dernière production de Nintendo.

Guides, astuces et solution

Voici l’ensemble des chapitres et des soluces rédigés par notre équipe. Attention aux potentiels risques de spoilers. Cette section sera régulièrement mise à jour avec de nouveaux articles, qui arriveront dès le jour de la sortie du jeu.

FAQ

Vous avez des questions au sujet du jeu ? Peut-être que la réponse se situe un peu plus bas.

Qu’est-ce que Tokyo Mirage Sessions FE Encore ?

Il s’agit d’un JRPG développé par Atlus et Intelligent Systems, qui fusionne les séries Shin Megami Tensei et Fire Emblem. On y suit les aventures d’un groupe de jeunes adultes souhaitant réussir dans le show-business japonais, dans un Tokyo contemporain.

Tout se complique lorsque des esprits venus d’un autre monde, nommés Mirages, s’emparent de l’énergie des gens et les fait disparaître. Itsuki et les autres membres du groupe vont alors pactiser avec des Mirages amicaux afin de pouvoir repousser cette menace. Pour augmenter leur force, ils devront aussi progresser dans leur carrière artistique, afin d’acquérir de la « performa », qui débloquera de nouveaux pouvoirs.

Faut-il connaitre les deux séries pour apprécier le jeu ?

Avec son postulat de base, qui mélange deux séries de JRPG très célèbres, on pourrait penser que Tokyo Mirage Sessions FE Encore est réservé aux adeptes des deux licences, mais il n’en n’est rien. Il n’est aucunement nécessaire d’avoir joué à un titre de ces deux sagas pour pouvoir pleinement apprécier ce titre.

On notera seulement quelques références, surtout en ce qui concerne la série Fire Emblem. En effet, plusieurs personnages de différents épisodes apparaissent dans le jeu, mais sous une autre apparence. Leur histoire personnelle n’est pas vraiment abordée, et leur présence se résume donc à des clins d’œil, rien de plus.

Le jeu est-il traduit en français ?

Lors de sa sortie en 2016 sur Wii U, le titre était intégralement traduit en anglais, ce qui avait laissé beaucoup de joueurs francophone sur la touche. Mais avec cette version Switch, Nintendo nous gratifie d’une traduction française presque intégrale.

Par presque, on sous-entend que seuls les textes sont traduits, puisque le doublage japonais est le seul disponible ici. Le jeu est donc en VOSTFR. Petit bémol tout de même, l’intitulé des noms des menus ne sont pas traduits (tout le reste des menus est cependant bien traduit), ce qui n’est aucunement dérangeant pour la compréhension, mais cela pourrait légèrement gêner les anglophobes.

Quelles sont les nouveautés de la version Switch ?

Avec cette version Switch, tous les DLC qui étaient sortis sur Wii U sont directement intégrés en plus de la traduction française. On retrouve donc des histoires annexes pour certains des personnages, des donjons supplémentaires pour faciliter la progression et la montée en puissance des héros, mais aussi les différents costumes qui étaient proposés à l’achat séparé, en plus de costumes inédits à cette version.

Le système de Session à lui aussi été légèrement revu, avec la possibilité de les accélérer. Les personnages secondaires du jeu comme Tiki peuvent désormais participer aux Sessions, même s’ils ne sont pas dans le casting de personnages jouables. Une nouvelle chanson a également été ajoutée au jeu.

Quelle est la durée de vie de Tokyo Mirage Sessions FE Encore ?

En tant que JRPG, Tokyo Mirage Sessions FE Encore dispose naturellement d’une durée de vie conséquente. De plus, celle-ci varie forcément selon les habitudes du joueur.

Pour terminer l’histoire principale du jeu, il faut environ compter entre 30 et 40 heures de jeu, selon la difficulté. Cela est sans compter les nombreuses quêtes annexes du jeu, qui font gonfler cette durée de vie. Pour viser le 100%, il est nécessaire d’y jouer bien plus longtemps, en comptant quasiment le double de cette estimation.

Y a t-il plusieurs niveau de difficulté ?

Comme indiqué précédemment, le jeu comporte plusieurs niveaux de difficulté. Vous devrez la choisir dès le début de votre partie. Cependant, notez que le jeu est relativement exigeant, et que le niveau Normal offre déjà un challenge exigeant, à condition de ne pas passer des heures à grinder dans les donjons.

Heureusement, il est possible de changer ce niveau de difficulté à n’importe quel moment de la partie via les options du jeu, sans avoir à le redémarrer. Si vous butez sur un ennemi trop coriace, vous pourrez donc passer en mode Facile afin de ne pas perdre trop de temps à faire progresser le niveau de vos personnages.

Tokyo Mirage Sessions FE Encore dispose d’un système de combat au tour par tour, avec une équipe de trois personnages. Il est possible de changer les participants de l’équipe à n’importe quel moment, même en combat, sauf le protagoniste Itsuki, qui est obligatoire.

Il est possible de voir dans quel ordre se déroulent les tours alliés et adverses afin d’anticiper les attaques. Le jeu se base énormément sur les faiblesses élémentaires des personnages, et demande une bonne gestion de la magie afin de pouvoir exécuter les Sessions, qui sont des chaînes d’attaques consécutives qui mettent à mal l’adversaire.

Le jeu est-il censuré ?

Lorsqu’il est sortie en 2016 sur Wii U en Occident, nous avons eu droit à une version censurée, contrairement à la version japonaise. Malheureusement pour les puristes, cette version Switch se base sur la version occidentale du titre (et ce même au Japon), ce qui veut dire que la censure est une nouvelle fois présente.

Cette censure cache certains décolletés et modifie donc quelques costumes, surtout du côté des personnages féminins. C’est par exemple le cas de Tsubasa, qui avait droit à un costume en maillot de bain, qui a été remplacé par une robe estivale. La censure se limite donc à ce genre de détails.

Trailer récapitulatif

En bref

Genre : Jeu de rôle japonais

Éditeur : Nintendo

Développeur : Atlus / Intelligent Systems

Prix : 59,99€

PEGI 12

Date de sortie : 17 janvier 2020

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Vous également consulter notre test pour en savoir plus.