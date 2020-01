Guide sur tous les costumes – Tokyo Mirage Sessions FE Encore

Tokyo Mirage Sessions FE Encore est très généreux lorsqu’il s’agit de distribuer des costumes pour les différents membres du groupe, que ces personnages soient jouables où non. On retrouve dans cette version les costumes qui étaient disponibles via des DLC sur Wii U, mais aussi des skins inédits propres à la version Encore.

Liste de tous les costumes

Histoire de ne pas vous perdre dans tout ce contenu, nous vous avons préparé une liste de tous les costumes, répertoriés pour chaque personnage. Vous trouverez dans ces guides le moyen de les obtenir, afin de n’en manquer aucun.

Attention tout de même, certains costumes peuvent spoiler une partie du jeu. Si le spoil est trop grand, nous ne mettrons pas d’images ni le nom du costume afin de ne gâcher la surprise à personne (ces costumes s’obtiennent surtout vers la fin du jeu).

Tous les costumes – Itsuki Aoi

Tous les costumes – Tsubasa Oribe

Tous les costumes – Touma Akagi

Tous les costumes – Kiria Kurono

Tous les costumes – Eleonora Yumizuru

Tous les costumes – Mamori Minamoto

Tous les costumes – Yashiro Tsurugi

Tous les costumes – Maiko Shimazaki

Tous les costumes – Barry Goodman

Tous les costumes – Tiki

