Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie

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Kingdom Hearts IV est encore vivant. Le jeu est réapparu après quatre ans d’absence lors du dernier Nintendo Direct, et si la vidéo présentée laisse sous-entendre que le développement va encore être un peu long, les fans s’estiment déjà heureux de savoir que Tetsuya Nomura continue de travailler sur cet épisode. Après tout, le créateur a beaucoup été mobilisé sur la trilogie de remakes Final Fantasy VII, mais ne vous y trompez pas : Kingdom Hearts reste le chouchou de Nomura.

Kingdom Hearts III

Nomura fait le point sur sa carrière

C’est ce que Tetsuya Nomura affirme lui-même dans une interview accordée au magazine Famitsu, traduite et relayée par aitoikimochi sur Twitter. L’intéressé indique que Kingdom Hearts est bien l’œuvre de sa vie, et qu’il a encore « beaucoup de choses à accomplir et de nouvelles choses à explorer dans Kingdom Hearts IV ». Une manière de montrer que cet épisode comportera pas mal de nouveautés, ce que l’on savait plus ou moins déjà étant donné que la saga du Chercheur des Ténèbres est désormais terminée.

Dans cette interview, il reconnait néanmoins qu’il ne s’attendait pas à ce que la série soit si longue, mais il est heureux de pouvoir continuer à travailler sur cette licence. Le créateur japonais précise qu’après avoir accompli ce que les gens attendent de lui, il souhaite se lancer dans un nouveau défi qui sera peut-être très éloigné de ce qu’il aura fait auparavant. Le tout sonne comme un vœu de retraite, celle-ci étant sans doute encore un peu lointaine, même si Nomura a aujourd’hui 55 ans.

En attendant de voir le bout de la saga Kingdom Hearts, il est en tout cas ému de voir la trilogie Final Fantasy VII Remake se terminer après plus de 10 années de travail. Si Kingdom Hearts est sa série de cœur, le moment préféré de sa carrière reste l’annonce de Final Fantasy VII Remake à l’E3 en 2015, où il ne pouvait pas s’arrêter de trembler en voyant les réactions que cela causait. Nous aussi, on s’en souvient encore.

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Jaquette de Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV

Date de sortie : N/C

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