Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas

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Quand il s’agit d’aller lorgner sur la copie des autres, il faut reconnaître que Pocketpair n’est pas le dernier, tant Palworld « emprunte » énormément de choses à Pokémon. Pour autant, le studio n’a pas envie de voler totalement le travail des autres via de l’IA générative, pour une raison qui relève du bon sens.

Palworld

C’est pourtant si simple

Interrogé sur la question par GamesRadar+, John Buckley, directeur de la communication chez Pocketpair, a exprimé la manière dont le studio voyait l’IA générative. Il déclare ne pas l’utiliser en raison du rejet de la technologie par le public, toujours très vocal à ce sujet :

« Les joueurs n’en veulent pas, et si les joueurs n’en veulent pas, eh bien, c’est tout ce qu’il y a à dire, non ? Il n’y a pas grand-chose sur lequel discuter. […] Ce n’est pas vraiment pour nous. Personnellement, je n’imagine pas son utilisation devenir très populaire. Je suis sûr que certaines entreprises, même de grandes entreprises, l’utilisent peut-être pour gagner du temps. Je n’en sais rien. Je ne pense pas vraiment que l’IA générative a un grand potentiel – je ne veux pas parler de bulle, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. »

Il précise que les artistes de Pocketpair préfèrent simplement faire les choses par eux-mêmes :

« Nous avons beaucoup d’artistes en interne. Ils aiment créer eux-mêmes. Il n’y a aucune raison de se séparer d’eaux pour qu’une IA prenne le relais. Cela n’a aucun sens. […] Je pense qu’il faut partir du principe que les jeux sont créés par des humains, sauf indication contraire. C’est un peu dystopique d’imaginer que ça puisse finir comme ça. On sera obligés d’ajouter un avertissement sur Steam : « Ce jeu est créé par des humains.» C’est plutôt triste d’y penser.»

Un constat que l’on peut partager, même si c’est le moment de ressortir le placard des archives. En 2022, Pocketpair a sorti un jeu nommé AI: Art Impostor, qui reposait justement beaucoup sur l’utilisation de l’IA générative. On présume que cet essai a servi de leçon à Pocketpair, qui a maintenant changé d’avis sur la question, mais ça a tout de même le mérite d’être souligné.

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Date de sortie : 10/07/2026

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