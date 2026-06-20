Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local

La disasterclass pour le Master Chief

Lorsque l’on est un joueur ou une joueuse francophone et qu’on attend Halo: Campaign Evolved avec un certain intérêt, il est décidément difficile de se chauffer vu l’actualité récente du jeu. Un remake qui s’annonce très beau et plaisant à jouer, oui, mais une VF mythique laissée au placard visiblement sans un mot et, dernière nouvelle, un mode coopératif en local au fonctionnement grotesque sur une des versions.

Dans ce remake du premier Halo, la coopération sera permise en ligne jusqu’à 4 Spartans, via crossplay, et le traditionnel jeu en local avec écran splitté est évidemment de retour. Oui mais voilà, d’après une FAQ diffusée sur le site officiel du jeu, une vilaine contrainte s’ajoute pour la version PS5. Si vous espérez jouer à deux sur le canapé, il faudra non seulement un compte Microsoft chacun, mais en plus avoir un abonnement PS Plus actif, au minimum Essentials donc, et ce pour les deux comptes concernés.

Là où XBOX demande un abonnement Game Pass uniquement pour la coopération en ligne, la console de Sony s’impose donc comme la moins bonne des solutions multijoueurs pour ce Halo: Campaign Evolved.

Peu importe les raisons, valables ou non, avancées par PlayStation pour le justifier, on se demande quand même comment on en est arrivé à ce type d’usine à gaz supplément passage à la caisse, simplement pour apprécier la campagne à deux. On en vient presque à espérer naïvement un démenti pour mécompréhension collective, avec comme raison la confusion entre PlayStation Plus et PSN, une erreur pas si fantaisiste que ça.

Halo: Campaign Evolved est toujours attendu pour le 28 juillet sur PC (via Steam et Microsoft Store), XBOX Series et PS5.