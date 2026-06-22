Un film Sea of Thieves vient d’être annoncé avec Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) à la production

On ne dit jamais non à un film de pirates

Si la série TV Halo est un échec, Xbox a d’autres cartouches sur lesquelles s’appuyer lorsqu’il s’agit d’adaptations de ses plus grandes licences. Il peut heureusement compter sur Minecraft, dont le deuxième film est en production, ainsi que sur le prochain long-métrage Call of Duty, qui est lui aussi en préparation. Il se tourne désormais vers un film en live-action Sea of Thieves, comme le confirme le magazine Entertainment Weekly.

Cette adaptation sera produite par Destin Daniel Cretton, le réalisateur des films Spider-Man: Brand New Day et Shang-Chi. Puisqu’il s’agit là de quelqu’un de très occupé, il ne réalisera pas ce projet, et aucun réalisateur n’est attaché au film pour le moment.

Matt Booty adresse deux-trois mots à propos de cette adaptation :

« Le personnage principal d’une partie de Sea of ​​Thieves, c’est en réalité le joueur et la communauté. Donc, si vous vous penchez sur Sea of ​​Thieves, vous ne vous demandez pas : “Qui sont les personnages principaux ? Quelle est l’intrigue ?” C’est un jeu très social, mais Sea of ​​Thieves possède une ambiance particulière. Il repose sur une communauté coopérative, ce qui vous permet de vous faire une idée de ce à quoi il faut s’attendre. »

À un film de pirates qui se concentre sur tout un équipage, plutôt que sur un capitaine donc ? Cela reste à voir.

Le film Gears of War avance

Dans ce même article, on apprend également où en est Xbox avec ses autres adaptations. Comme avec le film Gears of War qui sera diffusé sur Netflix, qui racontera a priori « l’histoire des origines de l’escouade Delta, une bande hétéroclite de soldats qui mènent une guerre désespérée pour leur survie contre les Locustes, une race de créatures souterraines déterminées à détruire l’humanité ».

Booty ajoute :

« Ce jeu est avant tout une histoire de liens au sein d’une équipe. C’est une histoire de fraternité. Quand on visite le studio, leur slogan est « Ne jamais se battre seul ». C’est un excellent point de départ pour un récit dramatique. »

Et quid d’un film Candy Crush maintenant que Xbox possède King ? Le magazine est allé poser la question à Todd Green, qui gère King, et qui semble être très ouvert à cette idée :

« Je pense que ce serait super amusant. Nous avons un riche catalogue de personnages et Candy Crush possède une ambiance et un style visuel uniques. Notre objectif est d’explorer les limites au-delà des jeux. »

Youpi, on a hâte.