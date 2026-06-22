Voici le prix (élevé) de la Steam Machine et les différentes éditions proposées par Valve

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Avec tous les soucis rencontrés par Valve lors de la vente de son Steam Controller, on s’attend au pire avec la gestion de la Steam Machine. Mais c’est aussi la question du prix qui déterminera si les gens sont prêts à se ruer sur la machine ou non. Valve a enfin levé le secret autour de cela, et ne vous laisse que trois petits jours pour vous décider à précommander sa console.

Steam Machine

Combien va coûter la Steam Machine ?

Valve avait préparé le terrain autour du prix de la Steam Machine. On s’attendait à ce que le prix soit élevé, plus qu’une PS5 Pro dont le tarif est tout de même exorbitant pour une console. Eh bien, sans surprise, la Steam Machine coûte cher, très cher.

La Steam Machine seule, sans manette, en 512 Go sera affichée au prix de 1 039 €. Un prix qui n’étonnera pas dans la mesure où certains composants comme la RAM coûtent aujourd’hui un rein, mais le palier symbolique du millier d’euros sera sans doute difficile à avaler pour une partie du public. Selon IGN, le prix visé par Valve tournait plutôt autour des 800 € avant l’inflation des prix. Valve reconnaît que ce prix a été modifié en raison d’un marché difficile :

« L’année écoulée a marqué une rupture rapide et importante, spécialement en ce qui concerne les composants de mémoire vive et de stockage. Les raisons en sont multiples, mais toutes affectent directement le matériel informatique, et ce, absolument partout. Il en résulte globalement que notre objectif initial pour le prix de la Steam Machine n’est plus viable. Les prix que nous annonçons aujourd’hui reflètent donc les conditions mondiales actuelles de fabrication. Ou, plus précisément, le cout des composants tels que nous les avons négociés au cours des six derniers mois. »

C’est sans doute le prix à payer aujourd’hui pour une machine hybride à mi-chemin entre une console et un PC, qui est sans doute un peu moins rentable sur la durée qu’un PC bâti de toutes pièces, mais qui offre davantage de confort.

D’autres modèles de Steam Machine seront aussi proposés, à savoir :

  • Steam Machine 512 Go + Steam Controller : 1 108 €
  • Steam Machine 2 To : 1 359 €
  • Steam Machine 2 To + Steam Controller : 1 428 €

Pas loin d’un SMIC donc. La facture commence à monter très haut, mais on notera que les modèles 2 To comprennent également deux façades amovibles rouge et marron – pardon, « étoffe rouge » et « noyer massif ».

Comment précommander la Steam Machine ?

Steam machine 11 1

Steam Machine

Et si, malgré tout, vous souhaitez réserver votre exemplaire de la Steam Machine, il faudra faire vite. Valve a des stocks très limités, et met donc en place un système pour éloigner comme il le peut les scalpers.

Ce qui veut dire que vous n’avez que jusqu’au jeudi 25 juin à 19 heures pour vous inscrire sur une sorte de liste d’attente via Steam qui manifeste votre intérêt pour la Steam Machine. Après cette date, les inscriptions seront fermées. Notez bien que chaque modèle à sa propre liste d’inscription différente de celle des autres.

Si vous vous êtes inscrits, vous recevrez un mail le 25 juin qui vous indiquera soit que votre demande a bien été comprise et que vous avez la chance de figurer parmi les clients de la première vague d’envoi, soit que vous avez atterri dans la liste d’attente jusqu’au moment où les stocks seront réapprovisionnés.

Quand sortira la Steam Machine ?

Techniquement, la Steam Machine est d’ores et déjà disponible selon Valve. Pour autant, pour en obtenir une, vous aurez compris que vous avez besoin de vous inscrire sur la liste d’attente, avant de passer à la caisse et de croiser les doigts pour faire partie des premières personnes à l’obtenir.

Valve prévient tout de même que la première vague d’envois de la Steam Machine aura lieu dès le 29 juin prochain. On ignore de quel nombre de machines on parle ici, mais si l’on se fie à la gestion du Steam Controller, les derniers inscrits ne recevront sans doute pas la machine avant des lustres. Tous les détails sont à retrouver dans la FAQ officielle de la Steam Machine.

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