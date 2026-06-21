Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile

Guild Wars s’offre un spin-off

Grand nom du MMORPG prêt à écrire une nouvelle page à partir de l’an prochain, Guild Wars a depuis plus de 20 ans réunis moult joueurs et joueuses dans l’univers de Tyria. Un monde qui compte être explorée d’une tout autre manière avec Mistbound, l’incarnation d’un virage pleinement orienté jeu de cartes.

https://www.youtube.com/watch?v=kADdGm3i1GY

Prenez le lore de Guild Wars, ses personnages ou encore sa direction artistique, et transposez cela dans un titre proposant des affrontements tactiques au tour par tout sur une grille 5X3. Le studio de développement NC mise sur un gameplay dynamique où commandants et unités peuvent bouger librement sur la grille, parfois même plusieurs fois par tour selon les actions entreprises.

On le voit aussi à quelques reprises durant le trailer, il y aura aussi des mécaniques liées au déplacement des cartes, comme cette possibilité d’agripper une carte et de l’attirer jusqu’à soi. Aussi, on note la modification du positionnement d’une carte, en passant d’offensif à défensif. Bref, ce genre de features de gameplay devrait participer à des affrontements auss rythmés que profonds stratégiquement.

Et puis les commandants susmentionnés se chargeront d’apporter leurs compétences et traits uniques, à tirer profit avec les différentes professions portées par vos unités (Guerrier, Nécromant, Rôdeur ou encore Envoûteur). Les fans reconnaîtront ces commandants puisqu’ils proviennent évidemment des jeux Guild Wars. Trahearne, le Premier-né sylvari, l’assassine Nika, le Norn Knut Ours Blanc et la Comtesse Anise font partie de ce petit monde que l’on pourra choisir.

Tout ceci sera mis en scène via la direction artistique caractéristique de Guild Wars, non sans ajustements et nouveaux designs à l’occasion de ce Mistbound. Avouons quand même une certaine odeur d’IA, tout du moins lorsque l’on regarde le trailer ou les artworks officiels, ce qui ne surprendrait pas vu que l’on retrouve bilibili à l’édition. Soulignons enfin la présence de certains compositeurs originaux et comédiens/comédiennes de doublage de retour, du côté de l’aspect sonore, sans précision pour le moment.

Mistbound se lancera en free-to-play à une date inconnue sur PC et mobiles.