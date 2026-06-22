GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel

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C’est cette semaine que Rockstar va faire le plein de billets verts en avance en ouvrant les précommandes de GTA 6 après des années d’attente. Vous pourrez réserver votre exemplaire dès ce jeudi, mais reste encore à savoir à quel prix. C’est LA grande question qui entoure ce nouvel épisode aujourd’hui, étant donné que Take6two n’a jamais voulu être clair sur le sujet, encouragé par un public qui s’est auto-convaincu au fil des années qu’il était prêt à payer une somme de plus en plus mirobolante pour le jeu.

GTA 6

Le vrai prix reste encore inconnu

Pour l’instant, aucune information à propos du prix de GTA 6 n’a fuité, mais tout le monde regarde avec attention les sites des divers revendeurs pour y trouver des indices. Autant dire que lorsque l’antenne portugaise de la FNAC a dévoilé un tarif à 90 € pour le jeu, la rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre. On y trouvait également des éléments confirmant une édition a priori Deluxe à 119,99 €, et une édition à 199 € que l’on imagine être l’édition collector. Et alors que tout le monde se demandait s’il était prêt à mettre une telle somme dans un jeu, l’insider billbil-kun vient remettre les pendules à l’heure sur Twitter.

Comme on pouvait s’en douter, il ne s’agit là que de « placeholder », c’est-à-dire des tarifs proposés par le revendeur en attendant des détails plus officiels. Selon billbil-kun, on en a la preuve en s’intéressant au SKU des produits listés, qui ne sont pas totalement les bons.

Il est donc possible que GTA soit affiché à ce prix, mais à l’heure actuelle, ce listing sur FNAC Portugal ne permet pas du tout de le confirmer. Pas besoin de se presser, Rockstar donnera la réponse ce jeudi, en espérant que Take-Two se montre raisonnable malgré l’ampleur du projet et l’attente autour de celui-ci.

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Date de sortie : 19/11/2026

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