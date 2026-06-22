GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel

Le vrai prix reste encore inconnu

Pour l’instant, aucune information à propos du prix de GTA 6 n’a fuité, mais tout le monde regarde avec attention les sites des divers revendeurs pour y trouver des indices. Autant dire que lorsque l’antenne portugaise de la FNAC a dévoilé un tarif à 90 € pour le jeu, la rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre. On y trouvait également des éléments confirmant une édition a priori Deluxe à 119,99 €, et une édition à 199 € que l’on imagine être l’édition collector. Et alors que tout le monde se demandait s’il était prêt à mettre une telle somme dans un jeu, l’insider billbil-kun vient remettre les pendules à l’heure sur Twitter.

Comme on pouvait s’en douter, il ne s’agit là que de « placeholder », c’est-à-dire des tarifs proposés par le revendeur en attendant des détails plus officiels. Selon billbil-kun, on en a la preuve en s’intéressant au SKU des produits listés, qui ne sont pas totalement les bons.

Il est donc possible que GTA soit affiché à ce prix, mais à l’heure actuelle, ce listing sur FNAC Portugal ne permet pas du tout de le confirmer. Pas besoin de se presser, Rockstar donnera la réponse ce jeudi, en espérant que Take-Two se montre raisonnable malgré l’ampleur du projet et l’attente autour de celui-ci.