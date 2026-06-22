God of War: Laufey était prévu depuis bien longtemps chez Santa Monica Studios selon l’actrice Deborah Ann Woll

Barlog déroule son plan comme prévu

L’actrice a donné une interview à ce sujet en racontant à Comic Gaming Magazine que Cory Barlog lui avait soufflé l’idée d’un tel projet dès 2018, année de sortie du premier jeu du diptyque nordique God of War. Selon Deborah Ann Woll, le créateur avait prévu les choses tellement en avance qu’il existait déjà une première affiche de God of War: Laufey dès la production de Ragnarok, où l’on voyait Faye et Phranque (le cube) :

« Il [Cory Barlog] me l’a proposé en 2018, et ils avaient déjà tout préparé. C’est dingue ! Quand Cory m’a fait venir pour parler de Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche du jeu Laufey où on la voyait elle avec un cube. Un cube qui est là depuis le début. Il fait partie intégrante de l’univers. »

Elle ne tarit pas d’éloges au sujet de Santa Monica Studios, en indiquant que travailler avec eux pour le rôle de Faye a été une bénédiction :

« C’est mon… je dirais mon rôle préféré. Et j’en ai eu des géniaux, alors c’est dire ! L’équipe de Santa Monica Studios… Je suis quelqu’un d’anxieuse et je manque souvent de confiance en moi. Même avec Daredevil, après avoir travaillé sur ce personnage pendant 14 ans, quand je mets les pieds sur le plateau, il m’arrive de perdre confiance en moi. Des moments où je me dis : « Personne ne veut de moi. Qu’est-ce que je fais là ? Personne ne s’intéresse à ce personnage. » On a parfois d’affreuses pensées, n’est-ce pas ? Je n’ai jamais ressenti ça chez [Santa Monica Studios]. Il y a quelque chose de spécial dans cette ambiance bienveillante et cette volonté créative. Ils veulent que tout soit parfait et pertinent, et c’est vraiment stimulant d’en faire partie. »

Et pour rassurer celles et ceux qui pensent que l’aventure de Faye ne fera pas avancer les choses du côté de celle de Kratos, elle répond :

« Eh bien, encore une fois, il s’agit d’une extension de cette mythologie, d’un approfondissement de l’histoire. On est maintenant autorisés à le dire : ce jeu se déroulera en parallèle du jeu God of War de 2018. Ainsi, tous les mystères, les indices, les questions, les théories issues de cette saga nordique, nous allons en éclaircir un grand nombre, ou les développer. Vous aurez une histoire plus enrichie. »

Reste à savoir quand il sera possible de jouer à ce God of War: Laufey pour le découvrir nous-mêmes.