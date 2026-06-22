Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Comme toutes les semaines, c’est l’heure de votre débrief, enregistré à temps même lorsque la météo n’est pas très clémente avec nous. Vous retrouverez ici un condensé de l’actualité de ces derniers jours en quelques minutes de vidéo seulement.
Cette semaine, les regards ont surtout été tournés vers Xbox, qui prépare de sacrées mauvaises nouvelles concernant plusieurs de ses studios. La fête est définitivement finie pour Asha Sharma, nouvelle PDG du groupe, et des équipes pourraient disparaitre du jour au lendemain. Pendant ce temps, chez Rockstar, on se prépare pour un événement un peu plus heureux avec l’ouverture prochaine des précommandes pour GTA 6. On revient également sur les autres actus de la semaine, comme l’officialisation du retour de Call of Duty Black Ops 1 & 2.
Débrief : Halo VF, Xbox va faire un reset, Fable, The Wolf Among Us 2 et Mara