Tous les costumes – Tsubasa Oribe

On continue ce guide des différents costumes, avec cette fois ci le personnage de Tsubasa Oribe, héroïne principale aux côtés de Itsuki dans Tokyo Mirage Sessions FE Encore.

Costumes pour Tsubasa Oribe

Tsubasa est sans conteste le personnage possédant le plus de costumes du jeu, et ce même si Encore se base sur la version occidentale Wii U, et donc censurée. On notera donc quelques absents parmi les costumes que l’on pouvait retrouver sur la version Wii U japonaise, mais il y a tout de même de quoi faire. Voici la liste de tous les costumes de Tsubasa.

Pégase

S’obtient après la rencontre avec Shiida et le premier combat du jeu.

Uniforme scolaire

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Tenue d’entraînement

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Fleur de printemps

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Vibrant émoi

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 24 225 yens.

Ciel bleu

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 48 450 yens.

Sneeze : l’avant

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 163 400 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Sneeze : l’après

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 163 400 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Brise légère

S’obtient automatiquement durant l’aventure.

Gloire à Amrita

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 74 100 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Pureté opaline

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 243 200 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Étincelle exquise

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 163 400 yens.

Robe de soirée

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 245 100 yens après avoir terminé la quête de carrière liée.

Labyrinthe sucré

S’obtient dans le Domaine des rêves.

Tenue de Noël

S’obtient dans le Domaine des rêves.

Élégance exemplaire

S’obtient à la boutique de Anzu de Harakuju pour 364 800 yens après avoir complété le Domaine des rêves.

