Claude Guillemot, l’un des cofondateurs d’Ubisoft, a péri dans le crash d’un avion ce vendredi

Un rassemblement avait lieu ce week-end

Selon les constatations relevées par les pompiers de Loire-Atlantique présents en nombre pour circonscrire l’incendie naissant, l’accident est donc survenu ce vendredi 19 juin peu avant 18 h dans un champ de blé de la commune de La Baule, à quelques encablures de l’aérodrome de la ville et seulement une trentaine de minutes après son décollage, faisant deux victimes. Les causes du drame ne sont pas encore connues de manière précise mais les secours ont rapporté être intervenus sur un « aéronef en feu avec une propagation en cours à la végétation environnante », selon les informations recueillies par Ouest-France, 20 Minutes ou encore Ici Loire Océan.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’appareil appartenait au dirigeant d’origine bretonne. Il s’agit d’un Cessna 421, un bimoteur à hélice disposant de huit places et qui serait parti de Rennes, fief d’origine de la seconde victime signalée, qui serait un instructeur qualifié. L’avion a pris le départ en vue d’un rassemblement d’une centaine d’appareils ce week-end à La Baule (Fly’In La Baule), rassemblement durant lequel Claude Guillemot était attendu en tant que membre de l’aéroclub. Les circonstances devront encore être éclaircies par le bureau des enquêtes et analyses de l’aviation.

Claude Guillemot, l’un des cinq frères fondateurs du groupe Ubisoft, devait fêter ses 70 ans cette année. Avec ses quatre frères, il fonde Ubisoft en 1986, une entreprise qui créera des licences mythiques comme Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, The Crew, Just Dance ou encore Rayman. Le groupe familial n’a pas encore pris la parole.

L’homme occupait les fonctions de directeur général délégué chargé des opérations et siégeait au conseil d’administration de l’entreprise même s’il avait transmis la direction opérationnelle à son fils l’année dernière. Il présidait, en parallèle de ces activités, au sein de Guillemot Corporation, spécialisée dans les accessoires de jeux vidéo et les équipements audio. Face à ce deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Guillemot et à celle de l’instructeur mortellement touché.