Tokyo Mirage Sessions FE Encore

Tokyo Mirage Sessions FE Encore est un portage Switch du jeu Wii U Tokyo Mirage Sessions FE sorti initialement en 2016. Cette nouvelle version du J-RPG, qui mélange les univers de Fire Emblem et de Persona, comporte tous les DLC sortis ainsi qu'une traduction française intégrale. On note aussi la présence de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’accélérer les Sessions, ainsi que des chansons inédites et un donjon supplémentaire.