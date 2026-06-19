Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Pour sa deuxième saison, Fatal Fury: City of the Wolves a mis les petits plats dans les grands avec pas moins de six personnages supplémentaires au programme, arrivés chacun à un mois d’intervalle seulement. Pour conclure cette série entamée en janvier dernier, place au DLC promis en ce mois de juin, qui ne concerne pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de Kenishiro, protagoniste de Fist of the North Star/Hokuto no Ken, ou Ken le Survivant chez nous.

Fatal Fury: City of the Wolves

Tu ne le sais pas encore…

Voir Kenishiro débouler dans Fatal Fury: City of the Wolves n’est pas une surprise étant donné que sa présence avait été mentionnée à plusieurs reprises par le passé, mais aujourd’hui, SNK partage une première vidéo de gameplay pour le personnage. Et il n’y a pas à dire, il s’intègre parfaitement à l’esthétique globale du jeu, avec un moveset qui fait évidemment référence à ses techniques iconiques.

SNK nous prévient que Kenishiro sera disponible dans le courant de ce mois de juin dans le jeu. Allez savoir pourquoi, l’éditeur ne donne pas de date précise alors que la fin du mois se rapproche. Notre petit doigt nous dit que c’est pour mieux le sortir par surprise en plein durant l’EVO qui aura lieu du 26 au 28 juin, mais on pourrait évidemment se tromper. On ignore également si SNK prévoit d’enchaîner avec un troisième Season Pass, étant donné que Kenishiro viendra conclure le deuxième set de DLC.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves
pc ps5 xbox series ps4

Date de sortie : 24/04/2025

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser

pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves se met à jour avec un nouveau mode Histoire pour accueillir Wolfgang Krauser

Fatal Fury: City of the Wolves fait durer le crossover avec Street Fighter via des costumes gratuits, et plus encore

pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves fait durer le crossover avec Street Fighter via des costumes gratuits, et plus encore

Fatal Fury: City of the Wolves présente sa saison 2 avec 6 nouveaux personnages

pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury : City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves pourrait collaborer avec la série Fist of the North Star (Ken le Survivant) lors de sa saison 2

pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves pourrait collaborer avec la série Fist of the North Star (Ken le Survivant) lors de sa saison 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
pc ps5 xbox series switch switch 2
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
pc ps5 xbox series switch ps4
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
pc ps5 xbox series
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
pc ps5 xbox series
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
pc
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
pc ps5 xbox series
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
pc
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
ps5 xbox series
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
pc
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
pc ps5 ps4 switch 2
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
pc ps5
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
pc ps5
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
Le bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia est disponible en précommande, voici où le trouver au meilleur prix
switch 2
bundle nintendo switch 2 pokemon pokopia
[MAJ] C’est officiel, un portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops II est annoncé pour juillet sur les consoles PlayStation
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
Epic Games détaille son Unreal Engine 6, nouvelle version du moteur qui arrivera en accès anticipé dès 2027
Epic Games détaille son Unreal Engine 6, nouvelle version du moteur qui arrivera en accès anticipé dès 2027
GTA 5 : Une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series va enfin être proposée
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
GTA 5 : Une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series va enfin être proposée
Un bundle contenant la Switch 2 avec Pokémon Pokopia sera proposé dès le mois de juillet
switch 2
pokémon pokopia
L’action-RPG Tomo: Endless Blue façon Pokémon sortira aussi sur Switch 2 en plus du PC
pc switch 2
L’action-RPG Tomo: Endless Blue façon Pokémon sortira aussi sur Switch 2 en plus du PC