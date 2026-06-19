Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours

Tu ne le sais pas encore…

Voir Kenishiro débouler dans Fatal Fury: City of the Wolves n’est pas une surprise étant donné que sa présence avait été mentionnée à plusieurs reprises par le passé, mais aujourd’hui, SNK partage une première vidéo de gameplay pour le personnage. Et il n’y a pas à dire, il s’intègre parfaitement à l’esthétique globale du jeu, avec un moveset qui fait évidemment référence à ses techniques iconiques.

SNK nous prévient que Kenishiro sera disponible dans le courant de ce mois de juin dans le jeu. Allez savoir pourquoi, l’éditeur ne donne pas de date précise alors que la fin du mois se rapproche. Notre petit doigt nous dit que c’est pour mieux le sortir par surprise en plein durant l’EVO qui aura lieu du 26 au 28 juin, mais on pourrait évidemment se tromper. On ignore également si SNK prévoit d’enchaîner avec un troisième Season Pass, étant donné que Kenishiro viendra conclure le deuxième set de DLC.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.