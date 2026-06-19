Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu

Crimson D&CO

Si vous en avez marre de tuer des bandits et d’aller arpenter des grottes mystérieuses dans Crimson Desert, ce patch invite Kliff à se reposer chez lui en décorant l’extérieur de son habitat. Vous pouvez désormais crafter et positionner des objets décoratifs à l’extérieur de votre maison, histoire de la rendre plus accueillante, même si y mettre les pieds ne sert à rien dans le jeu. Nul doute que cela ravira quand même une partie de la communauté qui adore ce genre de fonctionnalité. La mise à jour ajoute également une nouvelle armure à débloquer, ainsi que des tas de correctifs.

Voici le patch note complet de la version 1.12.00 de Crimson Desert :

Nouveautés

Ajout d’une fonction permettant de placer des objets à l’extérieur des résidences.

Ajout de 2 types d’outils permettant de fabriquer des objets. Établi L’établi peut être utilisé au camp des Crinières Grises, à la Scierie de Villebois, etc. Métier à tisser Le métier à tisser peut être utilisé à l’Atelier de couture de Hernand, etc.

Ajout de 58 nouveaux objets de décoration. Infrastructure : outil (4 types), perche totémique (10 types), fontaine (7 types), puits (6 types) Lumière : brasero (8 types), réverbère (6 types) Décoration / Meubles pour familiers : tapis (4 types), panier de fleurs suspendu (6 types), jouet automatique (4 types), boîte à musique (1 type), meubles pour familiers (2 types)

Ces objets peuvent être fabriqués via le métier à tisser et l’établi.

Les objets de décoration et les recettes peuvent être obtenus dans divers magasins, via les machines à pince, les quêtes d’artisanat de paniers de fleurs, les boîtes de fortune, les défis du Roule-Orbe, etc.

[Damiane / Oongka] Amélioration apportée afin qu’il soit possible d’équiper le Visione et de consulter des souvenirs.

[Damiane / Oongka] Amélioration apportée afin qu’il soit possible de monter sur Étoile noire.

[Commun] Ajout d’enchaînements d’attaques pendant une glissade pour chaque arme.

[Kliff] Ajout de 5 nouveaux couvre-chefs et d’une nouvelle armure : Heaume du gardien tenace Heaume du gardien sauvage Heaume du gardien de la confiance Heaume de plates de gueule d’acier Heaume de plates du Conquérant silencieux Armure légère de Crinière Grise

[Damiane] Ajout d’un nouveau type de gants. Gants en tissu de Crinière Grise honorable

[Commun] Ajout d’un nouveau type d’accessoire. Sceau des Crinières Grises

La Boîte de fortune a été ajoutée à la liste des articles de la boutique mystérieuse. Le prix de cette boîte est de 100 pièces d’argent, et il est possible d’en acheter jusqu’à 3 à la fois à chaque réapprovisionnement des stocks.

Ajout de 51 connaissances d’objets de valeur de type Contrat.

Contenus

L’écran de chargement du personnage s’affiche désormais également lors d’une connexion avec Oongka ou Damiane. De plus, le temps de chargement a été légèrement réduit grâce à l’optimisation du processus de connexion.

L’Atelier de couture pour animaux a été renommé en Magasin pour familiers.

Vous pouvez désormais vendre la Glacière du coucou et la Glacière améliorée du coucou.

Les conditions de faute lors du duel complet ont été ajustées pour certaines compétences.

Des moyens d’obtenir les connaissances suivantes, qui ne pouvaient plus être acquises après avoir terminé certaines quêtes, ont été ajoutés : Araignée de bismuth explosive Crabe carapajarre Disciple du Chevalier au crâne Jarad Soldat spectral du Serment obscur Phacochère à défenses de pierre géant

Vous pouvez désormais obtenir du Bois de qualité avec Qualité de l’abattage Niv. 2.

Vous pouvez désormais lancer une Revanche dans une base en cours de reconstruction.

Contrôles

Amélioration apportée afin qu’aucune autre action ne s’exécute tant que l’interaction est affichée pendant la visée.

Ajout du guide des touches pour la compétence « Tir évasif explosif ».

Correction de l’erreur où la fonction d’interaction s’activait de manière incorrecte par un « appui long » lorsque la touche d’interaction et une touche désactivée étaient assignées à la même commande dans les paramètres de personnalisation.

[Mac] Correction de l’erreur où il était impossible d’installer des objets de décoration avec le clavier/la souris.

Combat / Action

Amélioration apportée afin que les paramètres modifiés lors du combat précédent soient conservés en cas de nouvelle tentative après une mort lors d’un combat de boss. Les éléments conservés sont les suivants : Connaissances apprises par observation Toute modification des raccourcis d’arme principale et d’arme secondaire Éléments équipés Toute modification des raccourcis de flèches et de nourriture Toute modification des objets enregistrés dans les raccourcis d’utilisation immédiate

Amélioration apportée afin que la compétence « Coup de paume : Bondir » puisse également être utilisée dans les zones de sécurité.

Amélioration apportée afin de pouvoir instaurer « Voile du vent » même en plein vol.

Amélioration apportée afin que Oongka et Damiane apprennent également la compétence « Voile du vent » par observation.

Amélioration de la compétence exécutée lors de l’utilisation de « Échange rapide » avec une lance.

[Damiane] Ajout d’une animation exclusive lorsque Damiane s’asseoit.

[Damiane] Ajustement de la zone d’effet de la compétence « Coup de pied en spirale » à mains nues.

Ajout d’un nouveau schéma d’attaque pour la Reine Crabe caraparoche de bismuth.

Amélioration de l’animation de piqué de la wyverne.

IU

Correction de l’erreur où l’icône des ennemis ne s’affichait parfois pas sur la mini-carte.

Amélioration apportée afin de distinguer plus intuitivement les objets possédés de ceux non possédés dans le dépôt d’objets de valeur grâce à une différence de luminosité.

Graphismes / Paramètres

Amélioration apportée afin de pouvoir naviguer directement vers le haut ou le bas de la liste dans les paramètres.

Amélioration apportée afin d’afficher une fenêtre de guide permettant de configurer la taille minimale du texte à l’écran lors du premier lancement du jeu.

Localisation

Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

Correction de l’erreur où les œufs de familiers disparaissaient s’ils éclosaient alors que le nombre maximum de familiers adoptés était atteint.

Correction de l’erreur où la stratégie d’investissement se modifiait lors du chargement d’une partie sauvegardée.

Correction de l’erreur où les montures pouvaient attaquer les alliés lorsque le personnage portait un masque.

Correction de l’erreur où un plantage survenait lors du changement d’arme immédiatement après l’utilisation de « Frappe fantomatique ».

Correction de l’erreur où l’extension d’emplacements d’équipement était impossible sur certains équipements.

Correction de l’erreur où le défi « Touche d’artisan » (Fabriquer une épée chez le forgeron) se terminait simplement en améliorant une épée spécifique.

Modification apportée afin d’empêcher la lecture de fragments de mémoire sur des objets en mouvement.

Correction de l’erreur où les armes étaient automatiquement rengainées ou ne pouvaient pas être dégainées à l’approche d’une forge.

Correction de l’erreur où la caméra se déréglait lors de l’entrée en mode Décoration.

Amélioration apportée afin de permettre aux carrioles de réapparaître sans être détruites lorsqu’elles se coinçaient dans le décor.

Correction de l’erreur où la valeur des ressources affichée lors d’un don de fonds au camp différait de la valeur réelle.

Correction de l’erreur où l’apparence de certaines tenues semblait peu naturelle dans certaines situations.

Correction de l’erreur où l’icône de suivi sur la carte du monde et la mini-carte se transformait en icône d’avis de recherche dans certaines situations.

Correction de l’erreur où l’icône de magasin s’affichait dans des zones inaccessibles sur la carte du monde.

Correction de l’erreur où les performances du jeu diminuaient en enfourchant certaines montures.

Modification apportée afin d’empêcher le déplacement d’objets en dehors de la zone de décoration.

Correction de l’erreur où certaines tenues s’affichaient de manière peu nautrelle en étant sur un ours.

Correction de l’erreur où le bouclier ne revenait parfois pas lors de l’utilisation de « Lance céleste » pendant « Lancer de bouclier ».

Correction de l’erreur où le noyau d’alimentation du réacteur à fusion du Sanctuaire de la pénitence réapparaissait après avoir terminé le Sanctuaire de la pénitence.

Correction de l’erreur où les textes de guide de quête ne s’affichaient pas dans certaines situations.

Correction de l’erreur où la connaissance n’était pas correctement acquise lors de l’élimination d’une Araignée explosive de Hexe.

Correction de l’erreur où un œuf de coucou ou un œuf de wyverne était enregistré comme objet perdu et se dupliquait lors de son éclosion dans certaines situations.

Correction de l’erreur où les familiers étaient désinvoqués lors de certaines quêtes et mini-jeux.

Correction de l’erreur où Étoile noire et la wyverne ne pouvaient pas atterrir au sol.

Correction de l’erreur où certains types de bois n’étaient pas récupérés automatiquement.

Correction de l’erreur où le temps de reconstruction restant ne se rafraîchissait pas lors de l’inspection d’une base.

Correction de l’erreur où un plantage survenait lors de l’accès au menu de teinture après avoir équipé certains équipements.

Correction de l’erreur où le château d’eau n’était pas érigé lors du chargement d’une partie durant la quête « Ferme sans eau » et après avoir terminé la quête « Réparer le château d’eau ».

Correction de l’erreur où des messages liés à la sauvegarde automatique s’affichaient dans des zones inaccessibles.

Correction de l’erreur où l’arrêt de transit disparaissait lorsqu’un omnifer y passait pendant la mission de construction de la gare de transit des Montagnes pourpres.

Correction de l’erreur où la taille des objets dans l’aperçu de la teinturerie différait de leur taille réelle.

Correction de l’erreur où le Poisson-chat chantant coulait parfois lorsqu’il était attaqué à distance.

Correction de l’erreur où des chutes de framerate survenaient lors de la rotation de la caméra à certains endroits.

Correction de l’erreur où le « Miel d’arbre » n’était pas mentionné dans la méthode de préparation des recettes utilisant du miel comme ingrédient.

Correction de l’erreur où la progression se bloquait lors de l’entrée dans la Maison de soin de Saint-Halssius en portant les 4 pièces de la « Tenue de prêtre de Saint-Halssius » et en ayant en main le « Permis de visiteur de Saint-Halssius ».

Modification de la cible de ravitaillement pour le « Contrat de ravitaillement en graines – Varnia », de « Delkin » à « Khalid ».

Amélioration apportée afin de déclencher un effet sonore lorsqu’une activité criminelle a lieu sans témoin.

Correction de l’erreur où le PNJ ne suivait pas le joueur lors de certaines quêtes nécessitant de se déplacer avec un PNJ.

Correction de l’erreur où les effets visuels de certains objets de décoration s’affichaient de manière excessive.

Correction de l’erreur où la mission de fabrication de carriole pouvait être effectuée plusieurs fois.

Amélioration de l’emplacement de certains souvenirs dont la position était peu naturelle.

Correction de l’erreur où des très gros poissons, y compris le marlin rayé, étaient capturés dans la nasse.

Correction de l’erreur où les récompenses de quête n’étaient pas correctement distribuées après avoir terminé la quête « Disciples du givre ».

[Clavier / Souris] Correction de l’erreur où les objets de décoration pouvaient être retirés sous une forme empêchant leur placement.

Correction de l’erreur où la compétence « Coup de pied foudroyant » pouvait être utilisée dans les zones sûres.

Correction de l’erreur où l’utilisation d’outils à usage domestique provoquait le changement vers une autre arme dans certaines situations.

Modification apportée afin d’empêcher de sortir des outils à usage domestique lors d’une discussion avec un PNJ.

Correction de l’erreur où les commandes devenaient impossibles lors d’un tir au fusil à pompe depuis une carriole.

[Damiane / Oongka] Correction de l’erreur où un plantage survenait lors de la complétion de l’agrandissement du camp.

[Damiane / Oongka] Modification apportée afin de ne pas afficher les effets de feuilles.

[Damiane / Oongka] Correction de l’erreur où Concentration : Canon à compression et Concentration : Tir de précision ne tiraient pas plusieurs projectiles dans les airs.

[Oongka] Modification apportée afin que la compétence « Canon de rupture » se déclenche dans la direction de la visée lorsqu’elle est utilisée hors combat.

[Oongka] Correction de l’erreur où la compétence de saut pendant une prise ne s’exécutait pas correctement lors du port du Sac propulseur du coucou.

[Oongka] Correction de l’erreur où la compétence « Charge » n’infligeait pas de dégâts continus avec certaines armes.

[Oongka] Correction de l’erreur où les dégâts de chute de la compétence « Frappe circulaire » s’appliquaient tardivement lorsqu’elle était utilisée depuis un endroit élevé.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.