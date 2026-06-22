Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours

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Avec toute l’actualité de ce début de mois et son concept qui ne paye pas de mine, Meccha Chameleon est passé quelque peu inaperçu, même s’il a tout de même atteint un pic à plus de 20 000 personnes à son lancement sur Steam. Ce n’est qu’après quelques jours que le bouche-à-oreille a vraiment fait son effet. Depuis, Meccha Chameleon se transforme peu à peu en véritable phénomène, avec des chiffres de ventes qui semblent hallucinants pour un simple jeu de cache-cache, aussi réussi soit-il.

Meccha Chameleon

Le nouveau roi du jeu entre amis

Si vous ne traînez pas trop sur les réseaux sociaux ou sur Twitch, vous découvrez peut-être Meccha Chameleon aujourd’hui. Ce jeu reprend le principe du cache-cache en vous laissant incarner un petit bonhomme qui peut jouer les caméléons dans le décor. Vous incarnez ici un petit Jarod bonhomme blanc que vous pouvez recouvrir de diverses choses pour qu’il se mêle à l’environnement, pendant que les autres participants tenteront de vous débusquer.

Simple, mais efficace. Tellement efficace que le jeu s’est transformé en une vraie machine de ventes, avec 7 millions de copies vendues en une dizaine de jours seulement. La popularité du jeu est exponentielle, puisqu’il a atteint son plus grand pic de fréquentation ce dimanche avec plus de 340 000 personnes connectées en simultané sur Steam. Un exploit impressionnant qui s’explique aussi par un petit prix (6,15 €, c’est précis). Ce qui n’est pas sans rappeler un phénomène similaire qui est survenu avec Peak, autre jeu vendu pour une bouchée de pain qui est devenu la coqueluche des soirées entre amis.

Face à ce succès, lemorion_1224, qui est à l’origine du jeu, travaille dur pour le rendre encore plus attrayant, et prévient qu’une nouvelle carte à l’image du Japon sera disponible dès aujourd’hui, ou demain, au plus tard. De quoi rameuter encore un peu plus de monde et viser la barre symbolique des 10 millions ?

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