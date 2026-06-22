L’un des plus grands spécialistes de l’Unreal Engine, Sjoerd De Jong, quitte Epic Games

Un pro du moteur s’en va

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Sjoerd De Jong est aujourd’hui l’une des grandes têtes pensantes derrière l’Unreal Engine. S’il ne travaille que depuis 12 ans chez Epic Games, il a commencé sa carrière en s’intéressant à Unreal, jeu sur lequel il s’est fait remarquer pour ses mods. Epic Games l’a ensuite contacté pour travailler directement sur quelques maps d’Unreal Tournament 2004. Après avoir fait carrière chez d’autres studios, comme chez Guerilla Games (Killzone) ou Starbreeze (Syndicate), il avait été embauché par Epic Games, où il est devenu une figure importante de l’Unreal Engine.

Il a maintenant annoncé son départ dans un post LinkedIn avec un message qui laisse penser que la direction prise par l’Unreal Engine 6 n’est pas tout à fait innocente là-dedans :

« Après 27 ans passés sur l’Unreal Engine, dont 12 chez Epic Games et sur Unreal Engine, j’ai décidé de passer à autre chose. La semaine dernière était ma dernière chez Epic. Ce fut une aventure extraordinaire qui a véritablement transformé ma vie de plein de façons. […] L’industrie du jeu vidéo se trouve dans une situation intéressante. Ce secteur a toujours été marqué par des changements inévitables, mais nous semblons aujourd’hui atteindre un point critique avec un mélange de beaucoup de choses. Même si j’apprécie les méthodes de travail traditionnelles, il me semble stratégique de reconnaitre cette évolution et de trouver comment nous adapter pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous. »

Difficile de ne pas faire un lien évident avec tout ce qui a été annoncé autour de l’Unreal Engine 6, qui promet d’intégrer pas mal d’IA générative dans sa conception. À voir si c’est vraiment là la cause de son départ, mais dans tous les cas, Epic Games perd l’un de ses plus grands talents.